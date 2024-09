Thomas Lillelund wird neuer Industriechef der Allianz

17.9.2024

Nun ist es offiziell: Thomas Lillelund (52) wird Anfang 2025 CEO der Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS). Sobald seine bestehenden Verpflichtungen beendet seien, werde er zudem die Leitung von Allianz Commercial übernehmen, heißt es in einer Pressemitteilung des Industrieversicherers. In den vergangenen Tagen war über die Personalie bereits in einem Medienbericht spekuliert worden.

Lillelund verfüge als globale Führungspersönlichkeit über umfassende internationale Erfahrung und sei seit mehr als 25 Jahren in der Versicherungsbranche aktiv, berichten die Münchener. Er kommt von der AIG Europe S.A., an deren Spitze er seit 2018 steht. In dieser Rolle hat er an Christopher Townsend, damaliger CEO der American International Group, Inc. (AIG) berichtet, bevor dieser in den Vorstand der Allianz SE wechselte (VersicherungsJournal 28.9.2020).

Zuvor war Lillelund in verschiedenen Führungsrollen für Aspen Re, Rückversicherungsarm der Aspen Insurance Holdings Limited, für die General Reinsurance Corporation (Gen Re) und die Swiss Re Group tätig. Der dänische Staatsbürger mit Lebensstationen in Europa, dem Vereinigten Königreich, Singapur, Südafrika, Hong Kong und den USA besitzt einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre.

„Ich freue mich, Thomas bei der Allianz willkommen zu heißen. Er steht dafür, profitables Wachstum voranzutreiben, eine kunden- und versicherungstechnische Kultur zu fördern und leistungsstarke Teams zu entwickeln“, wird Townsend in der Mitteilung zitiert. Townsend hatte interimistisch von Petros Papanikolaou übernommen, der kürzlich nach nur wenigen Monaten seine Position als CEO der AGCS wieder aufgegeben hatte (13.8.2024, 11.12.2023).