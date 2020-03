Thinksurance und MRH Trowe digitalisieren das Industrie-Geschäft

6.3.2020 – MRH Trowe nutzt ab sofort die Software von Thinksurance für seine Vertriebsplattform. Der Industrieversicherungs-Makler digitalisiert so seine Prozesse, das Insurtech will sich eine neue Kundengruppe erschließen.

Die Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe) und Thinksurance GmbH gaben am Donnerstag eine umfassende Kooperation bekannt.

Die beiden Unternehmen haben nach eigenen Angaben „eine individuelle Vertriebsplattform für Mitarbeiter des Maklerhauses realisiert“. Mithilfe der White-Label-Lösung könne der gesamte Vertriebsprozess des Industrieversicherungs-Vermittlers gesteuert werden: von der Bedarfsanalyse und der Risikoerfassung über den Tarifvergleich und die Ausschreibungen bis hin zum Online-Abschluss.

Dabei sollen die einfachen Geschäftsvorfälle über den Vergleichsrechner und die komplexen Risiken über die Ausschreibungsplattform abgewickelt werden. „Zukünftig werden eigene Rahmenkonzepte von MRH Trowe über die Plattform rechenbar sein. Somit können die MRH-Trowe-Konzepte mit Produkten anderer Anbieter verglichen werden“, so Thinksurance auf Nachfrage.

Lars Mesterheide (links) und Christopher Leifeld (Bild: Daniel Polak)

Industriemakler als Kunden gewinnen

Anderen Partnern des Unternehmens werden die Konzepte des Industriemaklers nicht angezeigt. „Im Rahmen der Kooperation mit MRH Trowe stellt Thinksurance lediglich die Software, die Policen-Abwicklung bleibt weiterhin in Hand des Kunden“, erklärt das Insurtech.

Strategisch verfolgt Thinksurance ein klares Ziel. „Zukünftig wollen wir unseren Fokus vermehrt auf Industriemakler legen. Wir freuen uns daher mit unserem Partner MRH Trowe die Ausschreibungsplattform stärker an den Bedürfnissen anspruchsvoller Firmenkunden auszurichten“, so Christopher Leifeld, Mitgründer und Geschäftsführer von Thinksurance, in der Mitteilung.

Trennung von IT- und Maklergeschäft

Das Vermittlergeschäft hat das Unternehmen vom IT-Dienstleister getrennt (VersicherungsJournal 3.3.2016, Medienspiegel 26.8.2019) und läuft über den firmeneigenen Online-Makler Gewerbeversicherung24 Vergleichsportal GmbH. Die Software-Schmiede will die technische Entwicklung ihrer Plattform verstärkt vorantreiben (16.12.2019).

Für das webbasierte und kostenfreie Makler-Verwaltungsprogramm (MVP), „mein MVP“, stellt das Insurtech Vergleichsrechner für Firmenversicherungen zur Verfügung (21.11.2019).

Risikokapitalgeber Eight Roads Ventures, der zum Investmentfonds Fidelity Ventures gehört, investierte im Oktober 13 Millionen Euro in die Firma (22.10.2019). Zu den Investoren aus früheren Finanzierungsrunden zählen die Policen-Direkt-Gruppe, die Hoesch Group AG, die German Startups Group Berlin GmbH & Co KGaA, Nikolai Dördrechter und Christian Vollmann.