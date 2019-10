Thinksurance: mit neuen Millionen Belegschaft verdoppeln

22.10.2019

Die Thinksurance GmbH, ehemals Gewerbeversicherung24 (VersicherungsJournal 3.3.2016, Medienspiegel 26.8.2019), gab am Montag den Abschluss ihrer dritten Series-B-Finanzierungsrunde bekannt. Risikokapitalgeber Eight Roads Ventures, der zum Investmentfonds Fidelity Ventures gehört, investiert 13 Millionen Euro in das Insurtech.

Mit der Investition will das Unternehmen, das von den beiden Gründern Florian Brokamp und Christopher Leifeld geführt wird, vor allem seine Belegschaft ausbauen: „Aktuell sind wir 45 Mitarbeiter. Bis Ende nächsten Jahres möchten wir diese Zahl verdoppeln. Bis Ende 2021 wollen wir 150 Angestellte beschäftigen, alle Maßnahmen mit Fokus auf den Standort Frankfurt“, erklärt Leifeld auf Nachfrage.

Gesucht werden Kandidaten für die Bereiche IT, Produktentwicklung, Vertrieb, Partnerbetreuung und Data-Analytics. Zusätzlich stehe Internationalisierung auf der Agenda. „Hier befinden wir uns noch in der Planung“, so Leifeld. Man habe das europäische Umland im Blick.

Vasil Vasilev (CTO), Florian Brokamp (Gründer & Geschäftsführer), Christopher Leifeld (Gründer & Geschäftsführer), Timm Weitzel (Geschäftsführer) (v.li.n.re.) (Bild: Thinksurance)

Thinksurance bietet seit 2016 eine Plattform für den Vertrieb von Gewerbeversicherungen an. Nach eigenen Angaben arbeiten heute 20.000 Vermittler mit den Produkten des 2016 gegründeten Start-ups. Zu den Investoren aus früheren Finanzierungsrunden zählen die Policen-Direkt-Gruppe, die Hoesch Group AG, die German Startups Group Berlin GmbH & Co KGaA, Nikolai Dördrechter und Christian Vollmann.