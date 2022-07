Thinksurance holt weiteren Geschäftsführer in die Chefetage

13.7.2022

Mathias Berg steigt ab sofort bei der Thinksurance GmbH zum Geschäftsführer auf. Er wird die Technologiefirma künftig gemeinsam mit Florian Brokamp, Christopher Leifeld und Dr. Timm Weitzel führen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Seit November 2020 ist Berg als Chief Insurance Officer bei Thinksurance beschäftigt und verantwortet die Partnerschaften mit Versicherern (VersicherungsJournal 18.11.2020). Der Manager kam von der Clark Germany GmbH. Dort war er als Managing Director für das Whitelabel-Geschäft zuständig (8.2.2019).

Neben dem Thinksurance-Marktplatz für ungebundene Vermittler stehe die Positionierung des Unternehmens als Dienstleister für Versicherer in Sachen IT im Fokus von Bergs Arbeit, lautet seine Jobbeschreibung. „Mein Ziel ist es, Thinksurance hier im Versicherungsmarkt als Software-Partner für Versicherer, insbesondere in der Ausschließlichkeit, zu positionieren und Partnerschaften dahingehend auszubauen“, lässt sich der Manager zu seinen Zielen zitieren.

Mathias Berg (Bild: Dirk Beichert)

Das Vermittlergeschäft hatten die Frankfurter vom IT-Dienstleister getrennt (3.3.2016, Medienspiegel 26.8.2019). Es läuft jetzt über den firmeneigenen Onlinemakler Gewerbeversicherung24 Vergleichsportal GmbH. Die unter Thinksurance auftretende Softwareschmiede will nach eigener Aussage die technische Entwicklung ihrer Plattform weiter vorantreiben.