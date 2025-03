Talanx zahlt rund eine Million Euro Geldbuße

26.3.2025 – Die deutsche Finanzaufsicht Bafin hat die Talanx zu einer Geldbuße von knapp 1,1 Millionen Euro verdonnert. Der Versicherungskonzern hatte seinen Halbjahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2022 zwar pflichtgemäß veröffentlicht. Allerdings hat er bestehenden und potenziellen Investoren nicht rechtzeitig bekanntgegeben, ab welchem Zeitpunkt und unter welcher Internetadresse die Zwischenbilanz zu finden sein wird.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat am 6. März eine Geldbuße in Höhe von 1.095.000 Euro gegen die Talanx AG festgesetzt. Wie die selbstständige Anstalt des öffentlichen Rechts in einer aktuell veröffentlichten Bekanntmachung mitteilt, hatte das Unternehmen gegen die Pflichten des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) verstoßen.

Talanx hat vorgeschriebene Bekanntmachung nicht rechtzeitig veröffentlicht

Konkret hatte es der börsennotierte Versicherungskonzern mit Sitz in Hannover versäumt, rechtzeitig eine vorgeschriebene Bekanntmachung zu veröffentlichen. Inhaltlich ging es hierin um die Fragen, ab wann und unter welcher Internetadresse der Halbjahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2022 öffentlich zugänglich sein wird.

Diese Berichte sind zwar grundsätzlich auch im Unternehmensregister verfügbar. Aber die Firmen müssen sie außerdem online verfügbar machen und das Veröffentlichungsdatum sowie den entsprechenden Link vorab bekannt geben. Das muss laut § 115 Absatz 1 Satz 2 WpHG spätestens drei Monate nach dem Berichtszeitraum passieren.

WERBUNG

Maximal zehn Millionen Euro Strafe

Konzernzentrale der Talanx AG (Bild: Thomas Bach)

Denn: „Finanzberichte stellen die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eines Unternehmens dar“, erklärt die Bafin zum Hintergrund der rechtlichen Vorgaben im Wertpapierhandelsgesetz. „Diese Informationen sind für Anlegerinnen und Anleger wichtig, um eine fundierte Investitionsentscheidung treffen zu können.“

Die Bafin kann Verstöße gegen diese Mitteilungspflichten jeweils mit einer Geldbuße ahnden, die maximal zehn Millionen Euro oder bis zu fünf Prozent des Gesamtumsatzes betragen kann. Als Versicherungsumsatz im Jahr 2022 weist die Talanx-Gruppe mit Marken wie HDI Versicherungen für Privat-, Firmen- und Industriekunden sowie dem Rückversicherer Hannover Rück SE einen Versicherungsumsatz von 39,6 Milliarden Euro aus.

Als gesetzliche Obergrenze für das Bußgeld ergibt sich damit ein Betrag von knapp zwei Millionen Euro. Der nach der Allianz SE und der Munich Re AG drittgrößte Versicherer Deutschlands könne gegen den Bußgeldbescheid Einspruch einlegen, heißt es von der Bafin weiter.

Talanx begleicht Geldbuße der Bafin

Doch das ist nicht zu erwarten. „Selbstverständlich begleicht Talanx die Geldbuße“, erklärt eine für die Finanzkommunikation zuständige Konzernsprecherin auf Anfrage des VersicherungsJournals. Sie betont, dass sich das jetzt bestrafte Versäumnis nur auf 2022 bezieht. „In den darauffolgenden beiden Jahren hat Talanx die Hinweisbekanntmachung veröffentlicht und wird sie selbstverständlich auch in Zukunft veröffentlichen.“

Außerdem wurden stets alle Berichte der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt und die entsprechenden Veröffentlichungstermine standen rechtzeitig im Finanzkalender der Firmenwebseite. Allerdings räumt sie ein, dass man vor zwei Jahren „versehentlich die Hinweisbekanntmachung für die Veröffentlichungstermine von Finanzberichten nicht bekanntgegeben“ hat, wie es die Bafin dem Konzern vorwirft.