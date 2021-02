Talanx will vielfältiger und inklusiver werden

22.2.2021

Zum 1. März wird Raha Anssari (36) als Managerin für „Diversity & Inclusion“ in der Talanx-Gruppe antreten. Der Fokus ihrer neuen Aufgabe liegt auf der „Erarbeitung einer umfassenden Diversity-Strategie“ für den Konzern in Deutschland. In ihrer Funktion wird Anssari direkt an Vorstand Dr. Christopher Lohmann berichten, wie das Unternehmen mitteilte.

Die Betriebswirtschaftlerin ist im Iran geboren und kam als politischer Flüchtling mit ihrer Familie nach Deutschland. Sie arbeitet seit 2013 für die Talanx und ist seit 2016 in Strategie-Funktionen tätig. Nach einer Pilotphase in Deutschland soll der Schwerpunkt des Managements für Vielfalt auf der Internationalisierung in der Unternehmensgruppe liegen.

Christopher Lohmann und Raha Anssari (Bild: Talanx)

„Wir wollen im Konzern den Stellenwert dieses wichtigen Themas deutlich erhöhen und in der Umsetzung Stück für Stück vorankommen. Dabei wird uns Raha Anssari stark unterstützen“, lässt sich Lohmann, der neben der Privat- und Firmenversicherung auch für die Themen Vielfalt und Inklusion verantwortlich ist, zu dem Projekt zitieren.

Der Manager folgte im vergangenen September auf Dr. Jan Wicke als Vorstandschef der HDI Deutschland AG und im Vorstand der Talanx AG (VersicherungsJournal 2.6.2020). Er war zuvor (4.10.2016) Vorstandschef der Gothaer Allgemeine Versicherung AG sowie Vorstandsmitglied der Gothaer Versicherungsbank VVaG sowie der Gothaer Finanzholding AG (11.5.2020).