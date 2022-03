Talanx stellt neue Vorständin vor

14.3.2022

Zum 1. Mai steigt Caroline Schlienkamp ins Führungsgremium der Talanx AG auf. Sie übernimmt dann als Vorständin das neugeschaffene Ressort für Compliance, Recht, Datenschutz, Einkauf sowie Innere Dienste. Ab 1. Juli wird die Managerin zusätzlich als Arbeitsdirektorin der Gruppe die operative Personalfunktion verantworten.

Zusätzlich zu ihrer Aufgabe in der Talanx-Chefetage übernimmt Schlienkamp zum 1. Juli von Jens Warkentin auch die Funktion der Sprecherin des Vorstands der HDI AG, der mitarbeiterführenden Gesellschaft der Erstversicherungsgruppe in Deutschland. Warkentin, seit 2018 bei dem Konzern (VersicherungsJournal 16.7.2018), werden neue Aufgaben in der Privat- und Firmenversicherung Deutschland übertragen, heißt es in einer Mitteilung.

Caroline Schlienkamp (Bild: Talanx)

Schlienkamp ist derzeit als Vorstandsmitglied der HDI Service AG für die Bereiche Innere Dienste und Einkauf tätig und leitet in der Talanx die Funktionen Recht, Compliance und Datenschutz. Daneben ist sie Geschäftsführerin in der Talanx Reinsurance Broker GmbH sowie bei der Hannover Digital Investments GmbH und auch Mitglied des Vorstands der Talanx Treuhand e.V.

Im Rahmen der Diversitätsstrategie hatte sich die Talanx Gruppe das Ziel gesetzt, bis spätestens 30. Juni 2022 eine Vorständin zu bestellen. Mit Schlienkamp zieht jetzt die erste Frau ins Führungsteam des Konzerns ein.