Talanx steigert Ergebnis um fast ein Drittel

17.3.2020 – Mit zweistelligen Zuwachsraten beim Umsatz fährt die Talanx-Gruppe 2019 ein Rekordergebnis ein. Daran sollen die Aktionäre mit mehr Dividende teilhaben. Für 2021 werden ein Beitragsplus von vier Prozent und ein Konzernergebnis zwischen „mehr als 900 bis zu 950 Millionen Euro“ erwartet.

WERBUNG

Die Talanx AG hat am Montag ihren Geschäftsbericht 2019 (PDF, 4,8 MB) vorgelegt. Den kommentiert Vorstandschef Torsten Leue in einer Pressemitteilung:

„2019 haben wir unsere Prämien um 13 Prozent und den Gewinn um 31 Prozent gesteigert und mit 923 Millionen Euro ein Rekordergebnis erzielt. Unsere ambitionierte Strategie 2022 trug damit schon im vergangenen Jahr erste Früchte.“

Außerordentliche Effekte im Geschäftsjahr 2019

Torsten Leue (Bild: Talanx)

Zur Ergebnissprung trugen nach Unternehmensdarstellung höhere Gewinne in allen vier Geschäftsbereichen (Schaden-/Unfall- sowie Lebensversicherung jeweils als Erst- und als Rückversicherung), aber auch außerordentliche Effekte beim Kapitalanlagenergebnis.

Die kombinierte Schaden-/Kostenquote der Schaden-Erst- und -Rückversicherung betrug 98,3 (98,2) Prozent.

Das Kapitalanlageergebnis stieg um 14,8 Prozent auf 4,3 (3,8) Milliarden Euro, was im Wesentlichen auf einem außerordentlichen Kapitalanlageergebnis von 898 (392) Millionen Euro beruht. Darin enthalten sind 100 Millionen Euro Einmalertrag aus der erfolgswirksamen Auflösung stiller Reserven durch die Neubewertung der Beteiligung an der Viridium-Gruppe.

Gegenüber dem Vorjahr (VersicherungsJournal 19.3.2019) mussten zur Finanzierung der wieder erhöhten Zinszusatzreserve (ZZR) im Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung Deutschland wieder stille Reserven aus den Kapitalanlagen realisiert werden.

Der Rückgang des Referenzzinssatzes erforderte einen Finanzierungsbedarf von 443 (301) Millionen Euro. Dadurch stieg das Anlageergebnis in Leben um 13 Prozent auf 1,8 (1,6) Milliarden Euro.

Talanx ist optimistisch für 2020

Für das aktuelle Geschäftsjahr erwartet der Konzern ein Beitragsplus (währungsbereinigt) von rund vier Prozent. Die verschärfte Niedrigzinsphase werde das Konzernergebnis zwar um circa 25 Millionen Euro belasten. Dessen ungeachtet werde aber – wie bereits mitgeteilt – ein Konzernergebnis in einer Bandbreite von „mehr als 900 bis zu 950 Millionen Euro“ angestrebt.

An der Ergebnisverbesserung 2019 sollen die Aktionäre mit einer um fünf Cent auf 1,50 Euro je Aktie angehobenen Dividende beteiligt werden.

Die Bruttoprämien stiegen 2019 um 13 Prozent auf 39,5 (34,9) Milliarden Euro; davon waren 22 (25) Prozent inländisches Geschäft.

In der Erstversicherung buchten die Schaden/Unfall-Gesellschaften 11,84 (10,01) Milliarden Euro Prämie und die Lebensversicherer 6,57 (6,21) Milliarden Euro. Die Rückversicherung trug 13,4 (11,6) Milliarden Euro im Bereich Schaden und 7,67 (7,05) Milliarden Euro in Leben zum Geschäft bei.

Industrieversicherung fast in der Gewinnzone

Laut Leue hat sich die Industrieversicherung „stark“ verbessert. In der Feuersparte seien die angestrebten Preisanpassungen von 20 Prozent „deutlich“ übertroffen worden. „Unsere Wachstumsinitiativen schlagen an“, so Leue.

Die Feuerversicherung stand im Zeichen des Programms „20/20/20“. Damit sollten in diesem Segment, das etwa 20 Prozent des Portfolios der Industrieversicherung ausmacht, eine risikofreie Mehrprämie von mindestens 20 Prozent und 2020 wieder versicherungstechnisch Gewinne erzielt werden.

Die Industrieversicherung verbesserte zwar die kombinierte Schaden-/Kostenquote auf 101,4 (109,1) Prozent, der Bereich blieb aber rot, infolge von Großschäden. Für 2021 sei aber das „Fundament für die Erreichung einer nachhaltigen Profitabilität des Geschäftsbereichs“ gelegt, so der Geschäftsbericht. 2021 soll die Quote unter 100 Prozent liegen.

Die gebuchten Bruttoprämien in der Industrieversicherung stiegen um knapp ein Drittel auf 6,2 (4,7) Milliarden Euro. Das lag im Wesentlichen an der Übernahme der Anteile an der HDI Global Specialty SE (9.1.2019). Die 2018 eingeleiteten Sanierungsmaßnahmen in der Feuerversicherung zeigten „deutliche“ Erfolge.

Viel Einmalbeitrag in der Lebensversicherung

Die Lebensversicherer der Gruppe wuchsen im Neugeschäft vor allem mit Einmalbeiträgen sowie „kapitaleffizienten Produkten“, sprich Tarifen ohne oder nur mit geringen festen Garantien.

Der Neuzugang erhöhte sich um 5,1 Prozent auf 409 Millionen Euro Jahresbeitrags-Äquivalent (Annual Premium Equivalent, APE); davon waren 76 (71) Prozent der Beitragssumme im Neugeschäft kapitaleffiziente Produkte.

Brutto wurden 4,6 (4,5) Milliarden Euro und damit 2,1 Prozent mehr als Vorjahr gebucht. Während das Einmalbeitragsgeschäft um 14,1 Prozent auf 1,44 Milliarden Euro stieg, wuchs das ohnehin nur kleine Segment der laufenden Beiträge nur um 0,8 Prozent auf 265 Millionen Euro.

Das versicherungstechnische Ergebnis in Leben ging auf minus 1,6 (-1,4) Milliarden Euro zurück, weil der Rückstellung für Beitragsrückerstattung infolge des höheren Kapitalanlage-Ergebnisses mehr zuzuführen war. Der Anstieg beruht auf der höheren Realisierung von stillen Reserven zur Finanzierung der ZZR.