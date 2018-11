Talanx holt neuen Vorstand an Bord

23.11.2018

Der Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung Deutschland im Talanx-Konzern hat die Nachfolge für den Vorstandsbereich Leben und Kapitalanlagen geregelt. Dr. Patrick Dahmen (45) tritt zum 1. Januar 2019 in den Vorstand der Talanx Deutschland AG ein und wird im Laufe des Jahres die Aufgaben von Ulrich Rosenbaum (61) übernehmen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Rosenbaum geht nach 33 Jahren im Konzern in den Ruhestand.

Dahmen kommt von der Axa Konzern AG, wo er seit 2012 als Mitglied des Vorstands den Bereich Vorsorge verantwortete. Erst vergangenen Freitag informierte der Kölner Versicherer über den Abgang seines Managers (VersicherungsJournal 19.11.2018). Vor Dahmen wechselte bereits Jens Warkentin von der Axa zu Talanx (VersicherungsJournal 16.7.2018).

Patrick Dahmen (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Mit dem Essener Betriebswirt Dahmen übernehme ein ausgewiesener Vorsorgeexperte die Verantwortung für das Ressort Leben und Kapitalanlage bei Talanx. Der neue Vorstand werde seinen Dienstsitz in Köln haben, so der Versicherer. „Er kennt die Lebensversicherung, die Vertriebs- und Wettbewerbssituation und das politische und wirtschaftliche Umfeld. Mit seiner breit aufgestellten Kompetenz sind wir für die Zukunft gut gerüstet“, ließ sich Dr. Jan Wicke, Vorstandsvorsitzender der Talanx Deutschland und Aufsichtsrats-Vorsitzender der HDI Lebensversicherung AG, in der Mitteilung zitieren.