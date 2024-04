Swiss Life Select stellt Geschäftsführung neu auf

16.4.2024 – Christian Linnewedel wechselt das Aufgabenfeld in der Geschäftsführung von Swiss Life Select Deutschland und wird ab 1. Mai alle vertrieblichen Belange verantworten. Er folgt auf Stefan Kuehl, der Ende April aus der Geschäftsführung ausscheidet. Linnewedels Verantwortung über die servicebezogenen und organisatorischen Themen des Unternehmens übernimmt Jan Dettmers. Aus dem Geschäftsführungstrio wird zum 1. Juli 2024 ein Duo, da Jens Kassow aus der Geschäftsführung ausscheidet.

Stefan Kuehl (57) scheidet Ende April aus der Geschäftsführung der Swiss Life Select Deutschland GmbH aus. Dies teilte das Unternehmen am Montag mit. Kuehl ist seit etwa drei Jahrzehnten für den Finanzvertrieb tätig. In den vergangenen neun Jahren hatte der Industriekaufmann und Betriebswirt die Position des Geschäftsführers Vertrieb bekleidet (VersicherungsJournal 10.3.2015).

Dazu Dr. Matthias Wald, Leiter Vertrieb der Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland und damit zuständig für die strategische und operative Weiterentwicklung der Finanzberatungsgesellschaften Swiss Life Select, Tecis Finanzdienstleistungen AG, Horbach Wirtschaftsberatung GmbH sowie Deutsche Proventus AG:

„Ich danke Stefan Kuehl sehr herzlich für seine langjährige Tätigkeit für Swiss Life Select. Sein Einsatz hat wesentlich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen. Durch seine Nähe zur vertrieblichen Praxis hatte er stets ein offenes Ohr für die Bedürfnisse der Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner.“

Linnewedel folgt auf Kuehl

Kuehls Nachfolger als Geschäftsführer Vertrieb wird mit Wirkung zum 1. Mai 2024 Christian Linnewedel (44). Er war vor etwa viereinhalb Jahren in die Geschäftsführung von Swiss Life Select berufen worden. Seitdem hatte er alle servicebezogenen und organisatorischen Themen des Unternehmens verantwortet (2.9.2019).

Seinerzeit stand Linnewedel bereits seit fast zwei Jahrzehnten in Diensten des Finanzvertriebs. Nachdem er während seines Studiums als Finanzberater für das Unternehmen tätig war, wechselte er vor knapp 20 Jahren in die Service-Zentrale.

Nach verschiedenen Positionen im Qualifizierungs- und Fortbildungsbereich war der Bankkaufmann und studierte Betriebswirt nach Unternehmensangaben vor seiner Berufung in die Geschäftsführung von Swiss Life Select als Direktor Vertriebspartner-Entwicklung und -service für die Aus- und Weiterbildung und Betreuung der Vertriebspartner der Swiss Life-Finanzberatungen zuständig.

Christian Linnewedel (Bild: Swiss Life Select)

Dettmer folgt auf Linnewedel

Linnewedels bisherige Verantwortung über alle servicebezogenen und organisatorischen Themen übernimmt ebenfalls mit Wirkung zum 1. Mai 2024 Jan Dettmer (43), der zu diesem Datum zum Co-Geschäftsführer ernannt wird.

Jan Dettmer steht seit rund zwölf Jahren in Diensten von Swiss Life Deutschland. Seit 2020 verantwortet er als Geschäftsführer der Swiss Life Deutschland Vertriebsservice GmbH das Produktmanagement für alle hiesigen Finanzberatungsgesellschaften. Diese Funktion wird er den Angaben zufolge auch in Zukunft beibehalten.

Jan Dettmer (Bild: Swiss Life Select)

Auch Kassow verlässt Geschäftsführung

Wie das Unternehmen weiter mitteilte, geht mit dem Wechsel in der Geschäftsführung auch die Aufteilung der Verantwortungsbereiche auf zwei statt bisher drei Geschäftsführer einher. So wird Jens Kassow (54), seit knapp zwei Jahren Co-Geschäftsführer von Swiss Life Select, die Geschäftsführung zum 30 Juni 2024 verlassen.

Der gelernte Bankkaufmann und studierte Volkswirt erhält künftig ein größeres Aufgabenfeld bei der Swiss Life Deutschland. So wird er in seiner Funktion als Leiter Vertriebskoordination in der Geschäftsführung der Swiss Life Deutschland Vertriebsservice GmbH, die er seit März 2022 ausübt, neben den Spezialisten-Systemen künftig auch das Zielgruppenmanagement bei Swiss Life Deutschland verantworten.