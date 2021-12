Swiss Life kauft Lebensversicherer

13.12.2021

Die Swiss Re AG verkauft ihre Tochtergesellschaft Elips Life AG an die Swiss Life International, Marke der Swiss Life AG. Gleichzeitig schließt die Erwerberin eine langfristige Rückversicherungs-Vereinbarung mit der Swiss Re. Damit stärke die Swiss Life ihre Präsenz im Bereich Personalvorsorge in den Kernmärkten, darunter Deutschland, heißt in Mitteilungen der Unternehmen am Freitag.

Die Elips Life ist eine Versicherungs-Gesellschaft für institutionelle Kunden wie Pensionskassen, Unternehmen und Verbände. Der Fokus liegt auf Produkten zur Absicherung von Tod und Invalidität. Der Hauptsitz befindet sich in Vaduz, Liechtenstein.

Der Versicherer agiert seit 2016 über die Elips Life AG, Triesen, Zweigniederlassung Deutschland, auf dem hiesigen Markt (VersicherungsJournal 12.7.2016, 21.8.2017). Bisweilen bringt der Anbieter „willkommene Alternative zu den gängigen Lösungen“ auf den Markt (18.12.2018).

Zuletzt hat die deutsche Tochter ein Übereinkommen mit der PMA Finanz- und Versicherungsmakler GmbH geschlossen. Es gilt für biometrische Kollektivverträge. Zielgruppe sind Betriebe ab zwei Mitarbeitern. Versicherungsnehmer ist der Arbeitgeber (24.3.2021).