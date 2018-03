Swiss Life Deutschland erwartet Impulse für bAV und Pflege

23.3.2018 – Von den Anreizen, die das Betriebsrenten-Stärkungsgesetz setzt, sowie von den gesetzlichen Veränderungen in der Pflegeversicherung verspricht sich die Swiss Life Deutschland AG laut Geschäftsbericht 2017 erhebliche Chancen für die Zukunft. Dies nicht zuletzt aufgrund ihrer langjährigen Expertise in diesem Bereich und dank vieler neuer Produktangebote. Im Berichtsjahr konnte die Ertragslage deutlich verbessert werden.

Breiten Raum widmet die Swiss Life Deutschland AG im Geschäftsbericht 2017 den von ihr neu eingeführten und auf die Veränderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen – insbesondere in der Pflegeversicherung sowie bei der betrieblichen Altersversorgung (bAV) – abgestimmten Produkten. Nicht zuletzt vom Betriebsrenten-Stärkungsgesetz (VersicherungsJournal 24.11.2017) würden „deutliche Impulse“ erwartet.

Dies „auch jenseits des Sozialpartnermodells als Tarifrente ohne Garantien“, auf das sich die mediale Berichterstattung nach dem Eindruck der Swiss Life bisher etwas zu stark konzentriert hat. Denn bei nüchterner Betrachtung der Fakten sei kaum zu bestreiten, dass sich die Rahmenbedingungen für die bAV insgesamt erheblich verbessert haben.

Der direkte Weg zu den Unternehmenskunden stehe offen

Herausgestellt wird in diesem Zusammenhang die damit nun gegebene Möglichkeit, unmittelbar auf die Unternehmenskunden zugehen zu können. Aufgabe der Swiss Life und der unabhängigen Berater sei es daher jetzt, „das durchaus sperrige Thema Betriebsrente verständlich zu präsentieren und aktiv in die Betriebe zu tragen“.

Die Swiss Life werde den Vertrieb dabei „mit ihrer hohen und langjährigen bAV-Expertise“ sowie mit maßgeschneiderten Branchenlösungen unterstützen, wird versprochen. Zugleich lege der Lebensversicherer unverändert einen weiteren strategischen Schwerpunkt auf die Arbeitskraftabsicherung als ein weiteres wichtiges Gesellschafts-politisches Thema.

Konzentration auf Biometrie und neue Garantiemodelle schlägt durch

Bereits im Berichtsjahr habe die Swiss Life Deutschland verstärkt auf Biometrieprodukte sowie moderne Garantielösungen gesetzt. Gleichzeitig sei das Geschäft mit klassischen Lebensversicherungen und Einmalprodukten „bewusst und aktiv reduziert“ worden.

Als Konsequenz gingen die Einmalbeiträge in der Einzelversicherung im Berichtsjahr von 62,1 Millionen auf 49,3 Millionen Euro zurück. Gleichzeitig nahmen die Neugeschäftsbeiträge aus Verträgen mit laufender Zahlweise von 58,2 Millionen auf 64,4 Millionen Euro zu. In der Kollektivversicherung wuchs das Neugeschäft gegen laufende Beiträge sogar um 30,6 Prozent.

Stornoquote steigt leicht an

Die Beitragssumme des neu abgeschlossenen Geschäfts legte um 18,5 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro zu. Der Bestand an Hauptversicherungen lag Ende 2017 bei 0,9 Millionen Stück, die Versicherungssumme wuchs von 31,1 Milliarden auf 35,7 Milliarden Euro an.

In der Kollektivversicherung konnte die Versicherungssumme von 11,7 Milliarden auf 13,6 Milliarden Euro gesteigert werden. Ein leichter Anstieg von 4,8 auf 4,9 Prozent des mittleren Bestandes nach laufendem Beitrag war bei den vorzeitigen Abgängen zu verzeichnen. Die gebuchten Bruttobeitragseinnahmen erhöhten sich leicht auf 1,1 Milliarden Euro.

ZZR treibt Leistungs-Verpflichtungen in die Höhe

Die unmittelbaren, vertragsmäßig fälligen Leistungen an die Versicherungsnehmer verminderten sich von 1,43 Milliarden auf 1,25 Milliarden Euro. Der Zuwachs an Leistungs-Verpflichtungen nahm von 269,6 Millionen auf 550,7 Millionen Euro zu. Darin sind eine Erhöhung der Zinszusatzreserve (ZZR) und eine Zinsverstärkung in Höhe von 301,3 Millionen Euro enthalten.

Die Verwaltungskosten stiegen von 32,4 Millionen auf 34,2 Millionen Euro an, womit sich die Verwaltungskostenquote von 2,9 auf 3,1 Prozent erhöhte. Dagegen ging die Abschlusskostenquote von 4,6 auf 4,4 Prozent zurück.

Jahresüberschuss verdoppelt sich nahezu

Aus den Kapitalanlagen, die um 3,8 Prozent auf 15,5 Milliarden Euro anstiegen, wurde eine unveränderte Nettoverzinsung von fünf Prozent erzielt. In diesem Zusammenhang wird darauf aufmerksam gemacht, dass dieser Wert – wie in den Vorjahren – von Einmaleffekten geprägt sei, die ebenfalls vor allem durch die Finanzierung der Zinszusatzreserve entstanden sind.

Der Rohüberschuss nach Steuern stieg von 200,6 Millionen auf 251,5 Millionen Euro und der Jahresüberschuss von 15 Millionen auf 28,4 Millionen Euro. Bei gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die „weiterhin anspruchsvoll“ waren, habe die Swiss Life Deutschland ihre Ziele „weitestgehend erfüllt“, lautet die zusammenfassende Aussage zur Geschäftsentwicklung 2017.

Der vollständige Geschäftsbericht der Swiss Life Deutschland AG steht unter diesem Link zum kostenlosen Download bereit.