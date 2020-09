SV Sparkassenversicherung startet eigenen Pensionsfonds

21.9.2020 – In der betrieblichen Altersvorsorge will die SV eine Lücke bei den Durchführungswegen schließen. Dafür stellt der Versicherer jetzt einen neuen Pensionsfonds vor, der sich auf das Sozialpartnermodell spezialisieren soll. Den Vorstand für die Gesellschaft rekrutiert der Versicherer aus dem eigenen Unternehmen.

Die SV Sparkassen Versicherung Holding AG (SV) bringt jetzt mit der SV Sparkassen Versicherung Pensionsfonds AG (SVP) eine eigene Einrichtung für diesen Durchführungsweg an den Start. Das neue Unternehmen tritt als hundertprozentige Tochter der SV an. Das gab die Muttergesellschaft am Freitag bekannt.

Bisher arbeitete die SV mit der Sparkassen Pensionskasse AG, der Sparkassen Pensionsfonds AG und in Modellen unter Federführung der S-Pensionsmanagement GmbH mit Dekabank und Heubeck AG zusammen (VersicherungsJournal 3.9.2020). Die Versicherungskammer Bayern, die Provinzial Nordwest Versicherungen und die Provinzial Rheinland Versicherungen nutzen ebenfalls die Optionen des eigenen Konzerns.

Nach Aussage der SV wird sich die SVP auf Angebote rund um das Sozialpartner-Modell spezialisieren. Weitere Details gab das Unternehmen dazu noch nicht bekannt.

Drei Vorstände für SVP

Thorsten Wittmann (Bild: Jens Oellermann)

Mit dem neuen Pensionsfonds könne der öffentlich-rechtliche Versicherer als Anbieter der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) Firmenkunden jetzt alle fünf Durchführungswege offerieren, heißt es in der Mitteilung weiter.

Als Vorstände werden den Pensionsfonds des Versicherers Dr. Thorsten Wittmann, Ursula Krauter-Parkinson und Daniel Strohbach führen. Die Position des Verantwortlichen Aktuars übernimmt Dr. Michael Kochanski.

Die drei Vorstände kommen aus dem eigenen Unternehmen: Wittmann ist seit 2016 bei der SV Vorstand Leben und IT (1.12.2015).

Ursula Krauter-Parkinson verantwortet als Hauptabteilungsleiterin das Rechnungswesen und Strohbach ist Vertriebsdirektor betriebliche Altersversorgung und Sprecher der Geschäftsführung der SV bAV Consulting GmbH. Der Firmensitz der neuen Gesellschaft ist Stuttgart. Details zur Aufgabenverteilung des Trios nannte der Versicherer bisher nicht.

Pensionskassen und Pensionsfonds im Absatztrend

Im Vergleich zum Neugeschäft der Lebensversicherer (14.7.2020) ist der Absatz von Pensionskassen und Pensionsfonds bescheiden. Aber die Zuwachsraten übertreffen die der Lebensversicherer bei Weitem.

Das zeigt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) in seiner Broschüre „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2020“ (PDF, 730 KB). Demnach legten 2019 die Pensionskassen um 56 Prozent und die Pensionsfonds um 39 Prozent zu (15.7.2020).

Langfristige Rentenverpflichtungen setzen Anbieter unter Druck

Dr. Frank Grund, Exekutivdirektor bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) sieht die Pensionskassen allerdings unter Druck, weil sie langlaufende Renten bedienen müssten. Der Allianz-Konzern hat bereits reagiert und seine Presse-Pensionskasse als Teil der Allianz Pensionskasse-AG ab dem 1. Oktober für Neugeschäft geschlossen (24.8.2020).

Nach Grunds Aussage stehen 35 Pensionskassen unter besonderer Beaufsichtigung der Finanzaufsicht. Hier drohen den Kunden Rentenkürzungen, wenn die Träger der Pensionskassen nicht helfen (18.9.2020). Die Sparkassen-Finanzgruppe kennt das Problem aus eigener Erfahrung. Ihrer Pensionskasse fehlen laut Medienberichten 280 Millionen Euro (28.7.2020).

Diese finanzielle Lücke muss je zur Hälfte die Deka Bank und die 13 Versicherer der Sparkassen-Finanzgruppe schließen. Von den Versicherern sind die Versicherungskammer Bayern und die Provinzial Nordwest Versicherungen als größte Anteilseigner am stärksten betroffen.