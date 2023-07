SV Sparkassen-Versicherungen ernennen neuen Vorstand

5.7.2023

Zum 1. Juli ist Michael Meiers (45) in den Vorstand der SV Sparkassen-Versicherungen (SV) für das Ressort Kundenservice berufen worden. In diesem leitet er als zusätzliche Verantwortung die Bereiche Allgemeine Verwaltung und Nachhaltigkeit. Meiers ist bereits seit Juli 2022 Generalbevollmächtigter bei der SV.

Der Diplom-Wirtschaftsingenieur übernimmt damit offiziell den Posten von Dr. Stefan Korbach, der im Juni 2022 in den Ruhestand gegangen ist (VersicherungsJournal 7.4.2022). Eine strategische Neuausrichtung soll Meiers nicht einleiten, wie ein Unternehmens-Sprecher auf Nachfrage mitteilte. Allerdings werde Meiers seinen aktuellen Schwerpunkt auf die SV-Servicestrategie „Speed“ legen. Mit dieser soll der Kundenservice verbessert werden.

„In einer Welt, in der die Kundenerwartungen an den Service immer höher werden, ist es unser Ziel, den Kundenservice der SV noch besser zu machen und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen", lässt sich Meiers in einer Unternehmensmeldung zitieren.

Michael Meiers (Bild: SV)

Das neue Vorstandsmitglied war vor seiner Zeit bei der SV bei der Sky Deutschland Fernsehen GmbH tätig. Dort verantwortete er als Chief Operating Officer unter anderem den Kundenservice. Davor arbeitete er für den Bereich Kundenservice der Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH und der Vodafone Deutschland GmbH.