Summitas übernimmt D&O-Experten

11.12.2023

Die Summitas Gruppe GmbH (VersicherungsJournal 24.10.2022, 21.11.2023) kauft die Dr. Ihlas GmbH rückwirkend zum 1. Januar 2023. Das Unternehmen ist ein Spezialmakler für D&O- und Financial Lines in Köln und beschäftigt vier Mitarbeiter. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Seit 2009 ist Dr. Horst Ihlas alleiniger geschäftsführender Gesellschafter der gleichnamigen Maklerfirma. Der D&O-Experte ist seit 1995 in diesem Geschäftsfeld unterwegs und gilt hier als ausgewiesener Profi (14.1.2008, 17.9.2003, 26.8.2003). Er bleibt auch nach der Übernahme an Bord, ebenso wie sein Team.

Horst Ihlas (Bild: Ihlas)

Die D&O-Versicherung steht im Zentrum des Geschäftsmodells der Dr. Ihlas. Andere Vermögensschaden-, Haftpflicht- und Rechtschutz-Versicherungen berühren und ergänzen diese Absicherung. Mit dem Erwerb der Kölner will Summitas „neue Perspektiven für potenzielle neue Partner anbieten“, heißt es in einer Mitteilung.

Das Unternehmen gab in den vergangenen Monaten vier Übernahmen bekannt (6.7.2023, 5.10.2023, 21.11.2023). Zum 1. September heuerte die JDC-Tochter einen ausgewiesenen Akquise-Spezialisten an. Jovan Zafirov (44) kam von der Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe) als neuer Finanzchef (CFO) und Geschäftsführer zu Summitas (4.9.2023).