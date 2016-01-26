Summitas ernennt dritten Geschäftsführer – dieser kommt von Wefox

1.10.2025

Die Konsolidierungs-Plattform Summitas Gruppe GmbH hat im September 2025 Ravindra Nath zum Geschäftsführer erannt und damit ihre Geschäftsführung erweitert. Der Posten eines Chief Operating Officers wurde neu geschaffen, wie das Unternehmen der Presse mitteilt – der 47-Jährige soll die Themen „Wachstum, Digitalisierung und operative Exzellenz“ vorantreiben. Neben Nath gehören noch Lutz Richter und Jovan Zafirov der Geschäftsführung an.

Der Diplom-Informatiker (MBA, London Business School) war zuletzt Country Manager Polen bei der Wefox Insurance AG. Deren Bestände wurden nach der finanziellen Schieflage der Gruppe mittlerweile abgegeben und befinden sich größtenteils im Run-off (VersicherungsJournal 2.9.2025). Im Pressetext heißt es, die Profitabilität der polnischen Tochter habe sich unter Nath positiv entwickelt und sie sei erfolgreich aus der Gruppe herausgelöst worden.

Zuvor bekleidete Nath in der Wefox-Gruppe die Positionen des COO Insurance und des Group-CIO, womit er das strategische Geschäft und die Kommunikation der Gruppe mitverantwortete. Weitere Stationen waren die Allianz SE sowie die Strategieberatung Accenture Plc.

Ravindra Nath (Bild: Summitas)

Summitas wurde 2022 als Joint-Venture der Bain Capital LLC, der Canada Life Irish Holding Company Limited und der JDC Group AG gegründet (24.10.2022). Die Münchener Firmengruppe erwirbt mittelständische Versicherungsmakler in Deutschland und Österreich, die auf Gewerbe- und Spezialversicherungen spezialisiert sind (29.1.2025). Aktuell gehören dem Netzwerk elf Maklerunternehmen an.

„Die Summitas-Gruppe ist in kurzer Zeit stark gewachsen. Mit Ravindra Nath haben wir nun einen COO an Bord, der mit seiner Expertise unsere operativen Strukturen weiter professionalisieren und das Fundament für die nächste Wachstumsphase legen wird“, kommentiert Lutz Richter die Personalie.