Summitas ernennt dritten Geschäftsführer – dieser kommt von Wefox

1.10.2025
Die Konsolidierungs-Plattform Summitas Gruppe GmbH hat im September 2025 Ravindra Nath zum Geschäftsführer erannt und damit ihre Geschäftsführung erweitert. Der Posten eines Chief Operating Officers wurde neu geschaffen, wie das Unternehmen der Presse mitteilt – der 47-Jährige soll die Themen „Wachstum, Digitalisierung und operative Exzellenz“ vorantreiben. Neben Nath gehören noch Lutz Richter und Jovan Zafirov der Geschäftsführung an.
Der Diplom-Informatiker (MBA, London Business School) war zuletzt Country Manager Polen bei der Wefox Insurance AG. Deren Bestände wurden nach der finanziellen Schieflage der Gruppe mittlerweile abgegeben und befinden sich größtenteils im Run-off (VersicherungsJournal 2.9.2025). Im Pressetext heißt es, die Profitabilität der polnischen Tochter habe sich unter Nath positiv entwickelt und sie sei erfolgreich aus der Gruppe herausgelöst worden.
Zuvor bekleidete Nath in der Wefox-Gruppe die Positionen des COO Insurance und des Group-CIO, womit er das strategische Geschäft und die Kommunikation der Gruppe mitverantwortete. Weitere Stationen waren die Allianz SE sowie die Strategieberatung Accenture Plc.
Summitas wurde 2022 als Joint-Venture der Bain Capital LLC, der Canada Life Irish Holding Company Limited und der JDC Group AG gegründet (24.10.2022). Die Münchener Firmengruppe erwirbt mittelständische Versicherungsmakler in Deutschland und Österreich, die auf Gewerbe- und Spezialversicherungen spezialisiert sind (29.1.2025). Aktuell gehören dem Netzwerk elf Maklerunternehmen an.
„Die Summitas-Gruppe ist in kurzer Zeit stark gewachsen. Mit Ravindra Nath haben wir nun einen COO an Bord, der mit seiner Expertise unsere operativen Strukturen weiter professionalisieren und das Fundament für die nächste Wachstumsphase legen wird“, kommentiert Lutz Richter die Personalie.
Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.
Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.
Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.
Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.
Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.
Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.