Südvers verliert Geschäftsführer

31.1.2022

Nach über 25 Jahren bei der Südvers Assekuranzmakler GmbH wird Rainer Schuler das Unternehmen zum 31. März verlassen. Das teilte die Firma am Montag mit. 2016 war Schuler als Geschäftsführer in die Führungsmannschaft aufgestiegen, er trug die Verantwortung für alle vertrieblichen Aktivitäten der Gruppe (VersicherungsJournal 13.10.2016).

WERBUNG

Schuler war zuletzt für den Standort Leonberg verantwortlich. Seine Aufgaben werden von den übrigen Geschäftsführern übernommen, teilte das Unternehmen auf Nachfrage mit. Die neue Chefetage der Südvers Assekuranzmakler besteht dann aus Florian Karle, Stefan Wolfert, Johannes Berger und Ralf Bender.

„Rainer Schuler ist ein in der Branche bekannter, geschätzter und versierter Experte. Auch wenn ich den Wunsch nach Veränderung verstehen kann, ist es ein Verlust“, lässt sich der geschäftsführende Gesellschafter Karle zu dem Abgang zitieren.

Südvers bezeichnet sich als Versicherungs- und Risikoexperte für den Mittelstand und die Industrie. Das Unternehmen beschäftigt 500 Mitarbeiter in 18 Niederlassungen, davon neun in Deutschland, acht in Österreich und eine in der Schweiz. Hauptsitz ist Au bei Freiburg. Der Vermittler ist inhabergeführt und hat 2020 nach eigenen Angaben ein Prämienvolumen von 480 Millionen Euro betreut.