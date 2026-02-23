Südvers-Geschäftsführer geht nach 22 Jahren

2.3.2026

Kim-André Vives (46) verlässt die Südvers GmbH Assekuranzmakler, deren Geschäftsführer er seit dreieinhalb Jahren war (VersicherungsJournal 30.6.2022). Er wolle „sich neuen beruflichen Herausforderungen widmen“, berichtet das Unternehmen, ohne weitere Details zu nennen.

„Die Trennung verläuft in bestem Einvernehmen“, heißt es von Südvers weiter. Demnach „scheidet Vives auf eigenen Wunsch bereits zum 28. Februar aus der Geschäftsführung aus“. Der von ihm zuletzt verantwortete Bereich Risk Consulting sowie das internationale Geschäft wurden innerhalb des nun vierköpfigen Führungsteams aufgeteilt.

Kim-André Vives (Bild: Südvers)

Ein direkter Nachfolger für Vives werde nicht gesucht, erklärt das in zweiter Generation inhabergeführte Maklerunternehmen. „Für Kunden, Partner und Mitarbeitende bleibt die Kontinuität des Hauses uneingeschränkt gewährleistet.“

Der Diplom-Betriebswirt hatte seine berufliche Karriere vor rund 22 Jahren als Versicherungsmakler für Mittelstand und Industrie bei Südvers gestartet. 2017 wurde Vives Niederlassungsleiter in Freiburg, vier Jahre später übernahm er die Leitung des internationalen Geschäfts.