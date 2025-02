Südvers Assekuranzmakler: Breit aufgestellte Spitze soll neue Impulse setzen

28.2.2025 – Der Versicherungsmakler der Südvers-Gruppe sieht sich auf einem „außerordentlichen Wachstumskurs“. Erfolgsrezept dafür sei unter anderem ein Leadership-Modell, heißt es im Schwarzwald. Auch für die kommenden Jahre werden „höchst ehrgeizige Wachstumsziele“ ausgegeben.

WERBUNG

Die seit 2018 anhaltende Konsolidierungswelle auf dem Maklermarkt setzt sich weiter fort. Größe wird immer wichtiger, war zuletzt unter anderem auf der DKM in einer Diskussionsrunde zu vernehmen (VersicherungsJournal Medienspiegel 5.11.2024).

Vor diesem Hintergrund sieht sich die Südvers GmbH Assekuranzmakler gut aufgestellt. Trotz anspruchsvoller Bedingungen habe man sich in den vergangenen fünf Jahren auf einem „außerordentlichen Wachstumskurs“ befunden und sei stärker gewachsen als der Markt, teilten die Schwarzwälder am Donnerstag in einer Presseaussendung mit.

Zwischen 2020 und 2024 legte die einhundertprozentige Tochter der Südvers Holding GmbH & Co. KG beim Umsatz von 27,9 Millionen Euro auf 42,3 Millionen Euro zu. Dies entspricht einem Wachstum von 42,7 Prozent, berichtete eine Unternehmenssprecherin auf Nachfrage. Man zähle heute zu den Top-15-Versicherungsmaklern in Deutschland.

Südvers passt Leadership-Modell an neue Anforderungen an

Das Wachstum basiere auf einem Ende 2020 verabschiedeten Strategieplan und sei das Ergebnis einer langfristig ausgerichteten Unternehmensstrategie, so die Sprecherin. Klare Zielsetzung sei dabei gewesen, die Identität der Muttergesellschaft als selbstständiges Familienunternehmen mit finanzieller Unabhängigkeit zu wahren.

Zudem habe man die operative Exzellenz stärker in den strategischen Fokus gerückt und zuletzt durch gezielte Entwicklungsmaßnahmen und die Rekrutierung von Top-Führungskräften ein starkes Team für den Assekuranzmakler geformt.

„Unsere Strategie SÜDVERS 2024+ sieht neben konkreten Maßnahmen zur Wachstums- und Performance-Steigerung vor, das Leadership-Modell [...] an die zukünftigen Anforderungen anzupassen und damit die Führungsverantwortung auf breite Schultern zu verteilen“, wird Ralf Bender, CEO der Muttergesellschaft, in der Pressemitteilung zitiert.

Geschäftsführender Gesellschafter der Holding beliebt in der Führung

Laut Handelsregister ist Florian Karle (51), geschäftsführender Gesellschafter der Holding, weiterhin Geschäftsführer des Assekuranzmaklers und einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden aus dem Leitungsgremium ist aktuell Ralf Bender (60), der vor sechs Jahren berufen worden war (7.1.2019).

Florian Karle (Bild: Südvers)

Dagegen gehören neben Karle auch Johannes Berger (55), Kim-André Vives (45), Jessica Reimers (52) und Kolja Wangerin derzeit zur Führungsriege des Versicherungsmaklers.

Assekuranzmakler mit vier weiteren Geschäftsführern

Berger, der über eine langjährige Expertise in der operativen Niederlassungsleitung sowie in der Betreuung von Firmenkunden verfügt, wird offensichtlich neu als Geschäftsführer bestellt. Er ist seit 1998 bei Südvers und verantwortet künftig das strategische Top-Kundenmanagement.

Johannes Berger (Bild: Südvers)

Vives lenkt die Ressorts Risk Consulting und International. Der Manager ist bereits seit Sommer 2022 Geschäftsführer (30.6.2022). Er wartet mit langjähriger Erfahrung im internationalen Versicherungsmarkt und umfassenden Kompetenzen in der Akquise und Betreuung von Key-Accounts sowie dem Auf- und Ausbau neuer und bestehender Geschäftsbereiche auf.

Kim-André Vives (Bild: Südvers)

Reimers fungiert seit Herbst 2022 als Chief Operating Officer (27.10.2022) und leitet zudem die Segmente Broking und Carrier. Die Managerin bringt Erfahrungen in den Bereichen Betrieb, Schaden, Prozessoptimierung, Governance- und Control-Frameworks sowie Unternehmensführung mit. Zudem war sie zuvor bei einem international agierenden Versicherungsmakler als COO eingesetzt.

Jessica Reimers (Bild: Südvers)

Wangerin führt den Vertrieb und die Kundenbetreuung. Der Vertriebsprofi kam vor etwa einem Jahr von der Marsh GmbH, wo er als „Head of Affinity“ Mitglied des „Management Boards“ war (30.4.2024, 29.11.2023). Auch er hat Erfahrung im internationalen Geschäft und Kompetenzen in der Akquise und Betreuung von Schlüsselkunden sowie im Auf- und Ausbau von Geschäftsbereichen.

Kolja Wangerin (Bild: Südvers)

Südvers gibt „höchst ehrgeizige Wachstumsziele“ aus

„Auch für die nächsten Jahre peilen wir höchst ehrgeizige Wachstumsziele an. Wir werden Treiber von Veränderungen sein, nicht die Getriebenen“, kündigt Karle in der Pressemitteilung an. Er sei sich absolut sicher, „dass diese breit aufgestellte Spitze neue Impulse setzen, unsere stetige Modernisierung sicherstellen und unser operatives Wachstum vorantreiben wird“.

Die Südvers-Gruppe beschäftigt derzeit rund 630 Mitarbeiter und verfügt über 20 Standorte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Akteur ist inhabergeführt in zweiter Generation und betreut in Deutschland nach eigenen Angaben ein Prämienvolumen von 760 Millionen Euro.

Vor drei Jahren reorganisierte der Akteur Niederlassungen und Vertrieb (7.2.2022). Das betraf die Betreuung von Neukunden und Bestand. Das regionale Niederlassungsprinzip in der Fachbetreuung wurde aufgegeben.