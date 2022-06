Südvers Assekuranzmakler bekommt neuen Geschäftsführer

30.6.2022

Kim-André Vives (42) ist zum Geschäftsführer der Südvers GmbH Assekuranzmakler berufen worden. In seiner neuen Funktion verantwortet er künftig im Vertrieb das Neugeschäft, heißt es am Donnerstag in einer Pressemitteilung. Der Manager folgt offenbar auf den langjährigen Geschäftsführer Rainer Schuler, der das Unternehmen zum 31. März verlassen hat (VersicherungsJournal 31.1.2022).

Vives wechselte nach Abschluss seiner Ausbildung zum Diplom-Betriebswirt bereits 2003 als Commercial Insurance Broker zu Südvers. 2017 wurde er Niederlassungsleiter am Standort Freiburg. Im Januar 2021 ernannte ihn der Versicherungsmakler zum Head of International.

„Unsere bereits 2021 eingeschlagene Internationalisierungs-Strategie wird durch die Berufung von Herrn Vives weiter gestärkt“, wird Florian Karle, geschäftsführender Gesellschafter der Gruppe, zitiert.

Kim-André Vives (Bild: Südvers)

Südvers hat Anfang des Jahres seine Niederlassungen und den Vertrieb neu organisiert. Als Gründe wurden unter anderem ein gestiegener Bedarf an hybrider Beratung, schnellere Reaktionszeiten bei Firmenkunden und Produktgebern sowie die gestiegene Komplexität „bei der Platzierung von Versicherungsbedarfen wie Cyber“ angegeben (7.2.2022).