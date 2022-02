Süddeutsche Krankenversicherung steigt ins Kompositgeschäft ein

17.2.2022 – Der Krankenversicherer geht mit einer neuen Vertriebsmarke an den Start und lanciert in Zusammenarbeit mit Neodigital eine private Haftpflichtpolice. Das Unternehmen will damit vor allem Jüngere ansprechen und seinen Bestand ausbauen.

Die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK) steigt mit einer privaten Haftpflichtversicherung in das Kompositgeschäft ein. Das Unternehmen tritt dafür mit der digitalen Vertriebsmarke „SDK Neva“ im Markt an.

Für das neue Geschäftsfeld kooperiert die Gesellschaft mit der Neodigital Versicherung AG, die für den Partner White-Label-Produkte entwickelt und als Risikoträger auftritt. Die SDK wird im Gegenzug Vertrieb und Marketing verantworten.

Weitere Produkte im Frühjahr geplant

Das neue Haftpflicht-Angebot des Versicherers kostet als Grundabsicherung 2,09 Euro für Einzelpersonen monatlich und 2,69 Euro für Familien. In der sogenannten Plus-Variante liegt der Beitrag bei 3,13 Euro für Singles und für Familien bei 4,37 Euro, die Deckungssumme beträgt hier 75 Millionen Euro. Weitere Produkte wie eine Fahrradversicherung sollen im Frühjahr folgen.

Neukunden steht über die SDK-Neva-Webseite ein Portalzugang zur Verfügung. Hier können sie Änderungen wie Anpassungen der Leistungen, Zahlweise, Adresse oder Schadenmeldung in Echtzeit durchführen. Zusätzlich haben die Verbraucher hier eine eigene Postbox, die sie über den aktuellen Stand ihres Vertrags oder ihres Schadenprozesses auf dem Laufenden hält.

SDK will jüngere Kunden ansprechen

Olaf Engemann

Die Kooperationspartner verfolgen mit der Zusammenarbeit verschiedene Interessen und strategische Ziele.

„Mit SDK Neva wollen wir unser Spektrum erweitern. Zugleich bietet der Kompositbereich ideale Möglichkeiten, um unseren Vertrieb im digitalen Bereich weiterzuentwickeln und damit auch jüngere Generationen anzusprechen.“

So lässt sich Olaf Engemann, Vorstand für Vertrieb und Marketing bei dem Versicherer, in einer Mitteilung zitieren.

Neodigital baut mit der Vereinbarung seine Kundenbasis im B2B-White-Label-Produktgeschäft weiter aus. Erst im Januar gab das Unternehmen gemeinsam mit der Huk-Coburg-Holding AG die Neugründung der Neodigital Autoversicherung AG bekannt (VersicherungsJournal 11.1.2022).