Stuttgarter und SDK nehmen wichtige Hürde auf dem Weg zur Fusion

19.8.2025

Die Fusion der SDK-Gruppe und der Stuttgarter Versicherungsgruppe schreitet weiter voran. Die beiden Versicherer hatten vor rund sechs Wochen angekündigt, im dritten Quartal die Sach- und Lebensversicherer zusammenzuführen (VersicherungsJournal 2.7.2025). Dieser Schritt kann nun erfolgen.

Denn die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) meldet, dass sie die Verschmelzung der Süddeutschen Lebensversicherung a.G. auf die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. genehmigt habe. Zudem habe sie genehmigt, dass die Süddeutsche Allgemeine Versicherung a.G. vollständig auf die Stuttgarter Versicherung AG übertragen wird.

Die beiden Versicherer hatten im Oktober vergangenen Jahres angekündigt, eine Fusion zu prüfen (22.10.2024). Anfang Juli wurde dann mitgeteilt, dass der Prozess auf allen Ebenen bestätigt habe, dass die beiden Gruppen hervorragend zueinanderpassen würden, wie es hieß.

Die Mitgliedervertreterversammlungen hätten einstimmig beschlossen, einen Gleichordnungskonzern zu gründen. Auch das Bundeskartellamt habe bereits grünes Licht gegeben. Jetzt sollen weitere gesellschaftsrechtliche Transaktionen erfolgen, um den Gleichordnungskonzern bis Ende 2026 in eine neue Struktur zu überführen.