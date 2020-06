Stühlerücken bei der Allianz

22.6.2020

Die Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) hat am Freitag personelle und organisatorische Änderungen per 1. Juli in ihrem Vorstand bekanntgegeben. Teilweise stehen diese unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aufsichtsbehörden.

WERBUNG

Der bisherige Chief Underwriting Officer Specialty Henning Haagen verantwortet zukünftig als Chief Regions & Markets Officer Regional Group 1 alle Geschäftseinheiten außerhalb Nordamerikas. Die bisher dafür verantwortlichen Sinéad Browne und Hartmut Mai scheiden aus dem Unternehmen aus. Haagen übernimmt auch das Global Broker Management.

AGCS-Vorstand ab 1. Juli 2020 beziehungsweise später (Bild: AGCS)

Die Nachfolgerin als Chief Underwriting Officer Specialty wird Dr. Renate Strasser. Sie ist derzeit noch CEO bei der New Reinsurance Company Ltd. Bis zu ihrem Übertritt zu dem Industrieversicherer wird Haagen das Aufgabengebiet weiter verantworten.

An Dr. Thomas Sepp wird das wieder eingeführte Amt des Chief Claims Officer übertragen. Seine bisherige Aufgabe als Chief Underwriting Officer Corporate (unter anderem Sach- und Haftpflicht, Financial Lines und Energy & Construction) übernimmt Tony Buckle. Er kommt von Axa XL.