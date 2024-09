Stefan Raab und Regina Halmich steigen für Clark in den Ring

12.9.2024 – Der „Clark Final Fight“ ist das „Marketinghighlight 2024“ des digitalen Versicherungsmaklers. Der Titel-Sponsor des TV-Events hat flankierend eine umfassende Marketingkampagne gestartet.

Nachdem die Gothaer Versicherungen im Juli eine Werbekampagne mit den Musikern Bill und Tom Kaulitz gestartet haben (VersicherungsJournal 30.7.2024), rückt die Versicherungsbranche nun mit einer weiteren Kommunikationsmaßnahme rund um schillernde Protagonisten ins Licht der Öffentlichkeit.

TV-Entertainer Stefan Raab steigt am Samstag gegen die Box-Legende Regina Halmich in den Ring (8.4.2024). Gesponsert wird das TV-Ereignis von der Clark Germany GmbH. Neben dem „Clark Final Fight“, der für reichlich Unterhaltung sorgen werde, stehe die Botschaft „K.O. für dein Versicherungschaos“ im Vordergrund, heißt es beim Insurtech.

„Exklusiver Titel-Sponsor“

„Unsere Connection zum Event ist klar: Der Ursprung des Showkampfs zwischen Regina Halmich und Stefan Raab ist die Neudefinition der Fernsehbranche, die Revolution des Entertainments, das TV-Comeback des Jahres – auch wir bei Clark challengen als digitaler Versicherungsmakler den Status quo der Versicherungsbranche, sind progressiv, verändern und digitalisieren“, wird auf Nachfrage der Redaktion das Sponsoring begründet.

„Wir ebnen das Comeback der Branche und feiern gleichzeitig unsere eigene Rückkehr auf die Fernsehbildschirme der Nation – aus diesem Grund sind wir als exklusiver Titel-Sponsor ganz vorne mit dabei“, wird berichtet.

Clark erwartet Stärkung der eigenen Marke

Der „Clark Final Fight“ trage entscheidend zur strategischen Ausrichtung und Stärkung der eigenen Marke im deutschsprachigen Raum bei. Er sei das eigene „Marketinghighlight 2024“.

Die Kampagne umfasst nach eigenen Angaben einen Marketing-Mix mit sowohl E-Mail-Marketing als auch Maßnahmen aus den Bereichen Brand- und Performance- sowie Influencer- und Podcast-Marketing. Über Aktivierungen durch Gewinnspiele und Verlosungen auf unterschiedlichen Kanälen soll schon vor dem Boxkampf Aufmerksamkeit und Interaktion generiert werden.

Ansprache der Kunden

„Der Clark Final Fight wird zweifellos ein unvergessliches Erlebnis für alle Box- und Unterhaltungs-Fans“, heißt es zur Frage nach der Zielgruppe. Gleichzeitig sei er eine einzigartige Möglichkeit, die eigene Marke einem Millionenpublikum näherzubringen.

„Wir sprechen am Eventtag selbst überwiegend Neukund:innen an, die das Spektakel in der Halle hautnah oder von zuhause verfolgen werden. Gleichzeitig setzen wir den Fokus aber auch auf unsere 700.000 Bestandskund:innen, die wir in den letzten Monaten für Ereignis aktiviert und über eine aufbauende CRM-Kampagne bis zum Event begleiten“, wird berichtet.

Nach dem Fight werde man gezielt auf die neugewonnenen Kunden zugehen, mit dem Ziel, „ihre Abdeckung in jeder Lebenslage zu verbessern und Peace of Mind über ihre Versicherungssituation zu schaffen“.