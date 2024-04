Stefan Butzlaff wird COO Finanzvertriebe von Swiss Life

4.4.2024 – Swiss Life Deutschland stellt sich im Leitungsgremium neu auf. So übernimmt unter anderem Stefan Holzer die Gesamtverantwortung für Vertrieb, Produkt und Service. Stefan Butzlaff rückt in die Geschäftsleitung auf und wird Chief Operating Officer (COO) Finanzvertriebe.

Die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland stellt ihre Führungsetage zum 1. Juli personell und organisatorisch neu auf. Dies berichtet das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Stefan Butzlaff (Bild: Swiss Life)

Stefan Butzlaff (46) wird neuer Chief Operating Officer (COO) der Finanzberatungssparte. Er folgt in dieser Funktion mit angepasster Zuständigkeit auf Dirk von der Crone, der Chief Executive Officer (CEO) des Unternehmens wird.

Der Führungswechsel an der Spitze war bereits im Dezember kommuniziert worden (VersicherungsJournal 4.12.2023). Von der Crone löst Jörg Arnold ab, der im Sommer den Aufsichtsratsvorsitz der Swiss Life Deutschland Holding GmbH übernimmt.

Karriere im Konzern

Der in die Geschäftsleitung aufrückende Butzlaff arbeitet seit 2007 für den Konzern. Zunächst war er als Fachassistent des Vorstands der Tecis Finanzdienstleistungen AG tätig, ab 2009 dann in ersten Leitungspositionen im Bereich Beratungsprozesse von Swiss Life am Standort Hannover.

Seit 2013 ist er als Bereichsleiter für Vertriebsprozesse zuständig für die digitalen Tools der Finanzvertriebe, die Entwicklung datenbasierter Kampagnen und die Gestaltung von Prozessen für eine wirksame Kundenbindung. Seit 2014 ist der Diplomkaufmann zudem Co-Vorstand bei Tecis. Diese Funktion werde er auch zukünftig beibehalten, heißt es.

Verantwortlichkeiten

Die organisatorischen Veränderungen sollen die geschäftsmodellspezifische Ausrichtung des Unternehmens stärken, wird in der Mitteilung berichtet. Das Ressort „Market Management Versicherung” unter Leitung von Stefan Holzer bündelt die Produktentwicklung und den Kundenservice. Neu hinzu kommen jetzt Vertrieb und Service für rund 10.000 Geschäftspartner.

Der von Matthias Wald geleitete Bereich „Finanzvertriebe” steuert die strategische und operative Weiterentwicklung der Finanzberatungsgesellschaften Swiss Life Select Deutschland GmbH, Tecis Finanzdienstleistungen, Horbach Wirtschaftsberatung GmbH sowie Deutsche Proventus AG.

In diesen Bereich fällt ebenfalls die zentrale Aus- und Weiterbildung der derzeit rund 6.000 lizenzierten Berater. Künftig wird auch das Produkt- und Partnermanagement der über 250 angebundenen Versicherungs-, Fonds-, Investment- und Bankgesellschaften zum Aufgabenbereich gehören.

Das neu konzipierte COO-Ressort bündelt alle service- und vertriebsunterstützenden Prozesse für die Finanzberatungsgesellschaften von Swiss Life. Die für die Skalierung von Vertriebsaktivitäten notwendigen Prozesse, Tools sowie die Digitalisierungsinitiativen der Finanzberatungsmarken werden in diesem Ressort zentral gestaltet.

Neuaufstellung

Mit der Swiss-Life-eigenen Lebensversicherung sowie der ungebundenen Finanzberatung verfügt man über zwei weithin getrennt voneinander gemanagte Kerngeschäftsbereiche und organisiere sich auch weiterhin in sechs Geschäftsleitungsressorts, heißt es.

Neben den bestehenden und geschäftsmodellübergreifend tätigen CEO-, CFO- und CTO-Ressorts verantworten drei markt- und geschäftsmodellspezifische Ressorts die strategische und operative Marktbearbeitung.

„Mit der Neuorganisation fördern wir Marktnähe, berücksichtigen die spezifischen Anforderungen unserer beiden Geschäftsmodelle – der Lebensversicherung und der Finanzberatung – und stellen die Weichen für weiteres Wachstum”, werden Arnold und von der Crone gemeinsam zitiert.