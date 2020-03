Standard-Life mit neuem Deutschlandchef

16.3.2020

Richard Reinhard (54) ist seit dem 1. Februar Hauptbevollmächtigter der Standard Life Versicherung, Zweigniederlassung Deutschland der Standard Life International DAC. Das bestätigte die Gesellschaft auf Nachfrage.

Reinhards Vorgängerin war Gail Izat, die interimsweise den Posten übernommen hatte (VersicherungsJournal 17.5.2017). Sie sei „vereinbarungsgemäß nach Schottland zurückgekehrt“, erklärte Unternehmenssprecher Oliver Höflich gegenüber dem VersicherungsJournal.

Gail Izat (Bild: Standard Life)

Reinhard ist 2003 bei dem Lebensversicherer eingestiegen. Seit Mai 2013 ist der Manager als Head-of-Technology-&-Change Teil der Geschäftsführung. Er werde diese Funktion zusätzlich zur Rolle des Hauptbevollmächtigten auch weiterhin bekleiden, so das Unternehmen.

Der Versicherer mit Sitz in Schottland hatte 2018 seine Versicherungsnehmer in Deutschland, Österreich und Irland darüber informiert, dass ihre Policen auf eine Tochtergesellschaft in Irland übertragen werden sollen (15.10.2018). Laut Vema-Partnern lag Standard Life vor knapp zwei Jahren in der Qualitätsumfrage bei „Fondspolicen ohne Garantien“ auf Platz drei (16.7.2018).