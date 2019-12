Spezialfonds von Versicherern trotzen den Niedrigzinsen

12.12.2019 – Universal-Investment analysiert seit 2012 das Anlageverhalten der unterschiedlichen Gruppen professioneller Investoren auf ihrer Plattform. Wie die von ihr betreuten Spezialfondsvermögen von überwiegend kleinen und mittleren Versicherern abgeschnitten haben, legt Geschäftsführer Markus Neubauer im Interview des VersicherungsJournals offen. Demnach betrug die durchschnittliche Performance ihrer Anlagen in Spezialfonds in den vergangenen zehn Jahren bei 4,79 Prozent per annum.

VersicherungsJournal: Nach den aktuellen BVI-Zahlen haben professionelle Anleger über 1.800 Milliarden Euro in Spezialfonds angelegt. Versicherungs-Gesellschaften sind die wichtigste Kundengruppe. Warum gewinnt diese Anlageform nach Ihrer Erfahrung als Mitglied der Geschäftsleitung der Universal-Investment-Gesellschaft mbH an Attraktivität speziell für Versicherer?

Markus Neubauer (Bild: Universal-Investment)

Markus Neubauer: Die Niedrigzinsphase führt zu einer Reduzierung der Direktanlagen in Richtung Fondsanlage oder auch Reallokation der Anlagemittel in Assetklassen, wie zum Beispiel Alternative Investments und Emerging Markets, die sich einfacher über Fondsvehikel administrieren lassen.

Das Anlagespektrum und die damit verbundene Diversifikation ist deutlich breiter geworden; die regulatorischen und Reporting-technischen Anforderungen steigen unverändert an.

Auch die Versicherer schätzen es daher, diesen Teil der Wertschöpfungskette zum Teil auszulagern und sich mehr auf die Strukturierung der Kapitalanlagen – nicht zuletzt auch wegen des Kostendrucks – zu konzentrieren.

VersicherungsJournal: Ihr Haus gestattet einen Blick hinter die Kulissen: Wie erfolgreich waren die von Ihnen für Versicherer betreuten Spezialfonds?

Neubauer: Versicherungs-Gesellschaften haben auch in einem ganzen Jahrzehnt mit Niedrigzinsen und volatilen Aktienmärkten die ihnen anvertrauten Gelder langfristig erfolgreich betreut. In den vergangenen zehn Jahren lag die durchschnittliche Performance ihrer Anlagen mit 4,79 Prozent per annum auf einem guten Niveau. Den Vergleich mit anderen Anlegergruppen, die zum Teil weniger oder keinen regulatorischen Restriktionen unterliegen, brauchen sie damit nicht scheuen.

Die Einschränkungen für Versicherer, beispielsweise durch Solvency II, machen sich in der Asset Allokation gegenüber anderen Anlegergruppen bemerkbar. Zwar ist der Anteil der alternativen Investments auch bei den Assekuranzen gestiegen, aber in Immobilien können oder wollen sie weniger stark investieren als andere Anleger.

VersicherungsJournal: Wie sind diese Anlageergebnisse einzuordnen? Haben Sie Vergleichswerte für andere Anlegergruppen oder auch von großen Versicherern, die ihre Mittel auf eigenen Plattformen verwalten?

Versicherer haben bei uns ihr Aktienvolumen in den verwalteten Fonds mit aktuell 32 Prozent deutlich aufgestockt.

Neubauer: Wie große Versicherer ihre Mittel auf den eigenen Plattformen anlegen, kann ich nicht sagen. Was die Anlagen bei uns betrifft, weiß ich aber, dass, neben den Unterschieden bei alternativen Investments und Real Estate, die ich bereits ansprach, auch das Niveau bei der Aktien- und Rentenquote ein signifikant anderes ist.

Versicherer haben bei uns ihr Aktienvolumen in den verwalteten Fonds mit aktuell 32 Prozent deutlich aufgestockt und liegen damit weit über dem Durchschnitt von 23 Prozent. Im Gegenzug ist die Rentenquote deutlich geringer: Hier sind es aktuell 37 Prozent zu vergleichsweise hohen 45 Prozent.

Das mag auch daran liegen, dass die Versicherungen unverändert einen hohen Direktanlagenbestand in festverzinslichen Wertpapieren fahren.

VersicherungsJournal: Welche Trends beobachten Sie in der Asset-Allokation von Versicherern?

Neubauer: Versicherungen haben ihre Portfolios stärker diversifiziert, indem sie in Eigen- und Fremdkapitalinstrumente investieren. Dazu gehören Private Equity und Projekte in Infrastruktur oder Erneuerbarer Energie. Aktuell haben sie etwa 13 Prozent in Beteiligungen angelegt.

Damit liegen sie weit über dem Niveau anderer institutioneller Investorengruppen, die hier im Schnitt knapp neun Prozent investiert haben. Da sich nicht abzeichnet, dass sich das Kapitalmarktumfeld ändert, erwarten wir, dass dieser Trend anhält, bis die zulässigen Quoten in den Spezialfonds ausgereizt sind.

VersicherungsJournal: Sind Versicherer in den letzten Jahren risikofreudiger geworden?

Neubauer: Jein. Zum einen müssen sie aufgrund der niedrigen Zinsen risikofreudiger werden. Anlagen der Versicherer in Aktienfonds kamen über die letzten drei Jahre ebenfalls „nur“ auf 3,65 Prozent pro Jahr. Denn bei der Detailanalyse der Performance fällt auf: Immobilien und Private Equity sind echte Treiber, während Rentenpapiere nicht mehr das solide Fundament bilden, wie das einmal war.

Mit Blick auf die einzugehenden Risiken sehen wir aber auch, dass Absicherungen über Overlay-Management mehr nachgefragt werden.

VersicherungsJournal: Viele Versicherer möchten ihr Kapital verstärkt in Immobilien investieren. Spiegelt sich dies in Ihren Zahlen wider?

Der Immobilienanteil […] hat sich vergrößert und liegt aktuell bei 2,5 Prozent.

Neubauer: Ja, der Immobilienanteil der Anlagen in den Fondsvehikeln hat sich vergrößert und liegt aktuell bei 2,5 Prozent. Er ist damit aber immer noch geringer als beim Durchschnitt; ohne Beachtung der Immobilien, die direkt auf der Bilanz gehalten werden.

In Gesprächen bemerken wir ebenfalls, dass Versicherungen, die ihre Spezialfonds bei uns auflegen, vermehrt in Immobilien investieren möchten. Im Vergleich zu anderen institutionellen Anlegern, die die regelmäßigen Erträge schätzen, bleibt die Immobilienquote aber noch vergleichsweise gering.

VersicherungsJournal: Stichwort ESG-Kriterien – Environmental (Umwelt), Social (Sozial) und Governance (gute Unternehmensführung). Welche Rolle spielen solche Kriterien für die Assekuranz?

Neubauer: Die Versicherer wissen, dass das Thema auf sie zukommt – weil es die Versicherungsnehmer erwarten und weil der Regulator es fordert. Dementsprechend beschäftigen sie sich mit dem Thema durchaus. Der erste Schritt sind oft ESG-Reportings, um überhaupt ein Gespür für die Nachhaltigkeitsrisiken des jeweiligen Portfolios zu bekommen.

Bis zu einer ESG-Optimierung ihrer Portfolien ist es aber noch ein weiter Weg. Erst kürzlich haben wir institutionelle Investoren, darunter auch Versicherer, befragt, wie intensiv sie sich damit auseinandergesetzt haben. Im Schnitt lässt sich erkennen, dass das Thema präsent ist, aber oft noch nicht umgesetzt wird.

VersicherungsJournal: Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hat festgestellt, dass die Berücksichtigung von ESG-Kriterien nicht zu Lasten der Performance gehen muss (VersicherungsJournal 28.6.2018). Wie beurteilen Sie die Situation?

Neubauer: Wir machen die gleichen Beobachtungen, ich möchte in der Aussage aber noch einen Schritt weiter gehen.

Aus den Gesprächen mit unseren Kunden geht hervor, dass sich Anleger insgesamt mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen und die Kapitalanlage hierzu einen wesentlichen Beitrag liefern soll. Risiken bei Investitionen in Aktiengesellschaften hatten schon immer eine hohe Bedeutung, sie bekommen aber mit Blick auf Nachhaltigkeit zusätzlich auch eine gesellschaftliche Bedeutung.

Die Fragen stellte