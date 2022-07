Sparkassen-Versicherung Sachsen bekommt neuen Vorstand

12.7.2022

Josef Kreiterling ist seit dem 1. Juli Vorstand der Sparkassen-Versicherung Sachsen. Er verantwortet künftig das Lebensversicherungs- und Finanzressort. Dazu gehören die Bereiche Leben-Mathematik und -Betrieb inklusive Kundenservicecenter, Rechnungswesen und Kapitalanlagen.

Der Manager folgt auf Dragica Mischler, die nach Düsseldorf gewechselt ist. Die Finanzökonomin und Bankkauffrau ist seit Juli Vorstandschefin der Örag-Gruppe, der Örag Rechtsschutz-Versicherungs-AG und der Deutschen Assistance Versicherung AG (VersicherungsJournal 19.1.2022). Sie war seit 2017 Vorständin der Sparkassen-Versicherung Sachsen (6.12.2016).

Josef Kreiterling (Bild: SV Sachsen)

Für seine neue Aufgabe hat Kreiterling die Chefetage der Ergo Versicherung AG, Wien verlassen. In 15 Jahren Vorstandstätigkeit war er hier für die Ressorts Rechnungswesen, Controlling & Steuern, Kapitalanlagen und Immobilien, Risikomanagement sowie die Steuerung und Betreuung der Auslandsgesellschaften verantwortlich.

Durch Kooperationen seines vorherigen Arbeitgebers sei ihm das für die Sparkassen-Versicherung Sachsen essenzielle Bankassurance-Geschäft vertraut, heißt es in einer Pressemitteilung. In seiner Funktion als CFO für alle zur Versicherungsholding Ergo Austria International gehörenden Gesellschaften war er bis zu ihrem Verkauf an die Sparkassen-Versicherung Sachsen auch für die Ergo-Dependance in Prag zuständig.