Sparkasse Bremen finanziert neuen Makleraufkäufer

18.2.2026

Die DIA Deutsche Industrie Assekuranzkontor GmbH & Co. KG hat gemeinsam mit den NWK-/NWU-Gesellschaften der Die Sparkasse Bremen AG die neue DIA Holding GmbH gegründet. Diese Dachgesellschaft dient dem Versicherungsmakler mit Sitz in Berlin als Plattform für den deutschlandweiten Aufkauf von Maklerbetrieben.

Als erstes Unternehmen wird im April die ebenfalls in Berlin ansässige GVK Versicherungsmakler GmbH offiziell in die Holdingstruktur integriert. GVK-Geschäftsführerin Silvia Jargon (67) betreut weiterhin eine gemischte Zielgruppe aus Privat- und Gewerbekunden.

Für die kommenden Monate planen die DIA-Gründer Stephan Mattern (46) und Lars Rückert (47) die Übernahme weiterer „Unternehmen, die fachlich, kulturell und strategisch gut zur DIA passen“. Gespräche hierüber mit anderen Versicherungsmaklern laufen demnach bereits.

„Wir verstehen uns als verlässlicher Partner für Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihre Nachfolge regeln oder ihr Unternehmen in eine starke Gemeinschaft einbringen wollen“, betonen Mattern und Rückert. „Interessierte sind herzlich eingeladen, mit uns in Kontakt zu treten.“

Die DIA-Gründer zielen eher auf kleinere Vermittlerfirmen mit einstelliger Mitarbeiterzahl ab. Rückert zufolge sucht man nach Übernahmekandidaten, die eine „gesunde Mischung“ aus Privat- und Gewerbekunden sowie kleinen Industriebetrieben darstellen. Mit dem finanzkräftigen Kapitalgeber aus Bremen seien Kaufpreise in einstelliger Millionenhöhe zu stemmen.