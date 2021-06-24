So will die Ergo 1.000 Stellen in Deutschland abbauen

19.2.2026 – Die Ergo bestätigt, dass sie bis 2030 in Deutschland 1.000 Stellen streichen will. Doch das soll sozialverträglich erfolgen: Mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi habe man sich auf einen neuen Ordnungsrahmen geeinigt, der den Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen und eine Standortgarantie vorsehe. Auch sei eine neue Weiterbildungseinrichtung für die Mitarbeiter geplant.

Die Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH berichtete am Dienstag, dass die Ergo Versicherungen in Deutschland 1.000 Stellen abbauen wollen (VersicherungsJournal Medienspiegel 18.2.2026). Ein Unternehmenssprecher bestätigte die Pläne dem VersicherungsJournal und ergänzte weitere Details zum geplanten Stellenabbau.

Bis 2030 sollen bei Ergo pro Jahr 200 Stellen wegfallen

Wie der Unternehmenssprecher berichtet, soll sich der Stellenabbau über fünf Jahre erstrecken, mit jeweils rund 200 wegfallenden Stellen pro Jahr bis Ende 2030. Die Maßnahme sei Teil des Strategieprogramms „Ambition 2030“, das der Mutterkonzern Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München (Munich Re) verfolge (27.1.2026).

Demnach sollen auch bei der Ergo flächendeckend Anwendungen künstlicher Intelligenz eingeführt werden, um Effizienzpotentiale zu heben. Betroffen seien vor allem „standardisierte, repetitive und einfache Aufgaben“, so der Sprecher. Als Beispiele nannte er Tätigkeiten in der Kundentelefonie, der Schadenbearbeitung und im Schriftverkehr mit Kunden.

WERBUNG

Betriebsbedingte Kündigungen sind ausgeschlossen

Der Sprecher hob hervor, dass der Stellenabbau auf sehr sozialverträgliche Weise erfolgen soll. Man habe konstruktiv und partnerschaftlich mit Arbeitnehmervertretern, dem Betriebsrat und der Ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft verhandelt. So hätten sich die Ergo und Verdi auf einen neuen Haustarifvertrag bis 2030 verständigt, der Schutzmaßnahmen für Beschäftigte vorsehe.

Keine Mitarbeiterin und kein Mitarbeiter muss befürchten, gegen ihren oder seinen Willen aus dem Unternehmen auszuscheiden. Ergo

Vereinbart sei, dass betriebsbedingte Kündigungen bis einschließlich 2030 ausgeschlossen sind. „Das wesentliche Prinzip ist Freiwilligkeit. Keine Mitarbeiterin und kein Mitarbeiter muss befürchten, gegen ihren oder seinen Willen aus dem Unternehmen auszuscheiden“, so der Sprecher. Aktuell zählt der Versicherer nach eigenen Angaben rund 15.000 Beschäftigte.

Garantie für alle Standorte und Regionaldirektionen

Auch eine Standortgarantie sei vereinbart worden. Die Garantie gelte für die sieben Standorte Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Köln, Mannheim, München und Nürnberg sowie auch für die Regionaldirektionen der Ausschließlichkeitsorganisation.

Beim Stellenabbau seien drei Faktoren hilfreich, erklärte der Sprecher:

Der Abbau solle zum Teil über natürliche Fluktuation erfolgen, sodass Mitarbeiter, die sich beruflich neu orientieren, nicht ersetzt werden.

Außerdem helfe der demografische Faktor: Viele Beschäftigte würden in den Ruhestand gehen.

Schließlich bestehe die Möglichkeit, Mitarbeiter, deren Aufgaben von KI übernommen werden, auf neue Tätigkeiten umzuschulen.

Von links: Martina Grundler, Bundesfachgruppenleiterin Versicherungen Verdi, Deniz Kuyubasi, Dr. Lena Lindemann, Arbeitsdirektorin, Dr. Oliver Willmes (Bild: Ergo)

Ergo plant Gründung einer „Reskilling Academy“

Darüber hinaus berichtete der Sprecher, dass am Standort Düsseldorf eine neue Bildungseinrichtung entstehen solle – die sogenannte Reskilling Academy. Sie sei dafür gedacht, Mitarbeiter, deren Tätigkeiten durch KI-Techniken entfallen, auf neue Aufgaben umzuschulen. Vermittelt werden sollen unter anderem digitale, sprachliche und interkulturelle Kompetenzen.

Der Start der Akademie sei bereits für dieses Jahr geplant. In den ersten beiden Jahren sollen rund 500 Mitarbeiter einen Platz in der Bildungseinrichtung erhalten.

Am Mittwochabend bestätigte die Ergo die Vereinbarung des Haustarifvertrags mit Verdi und Betriebsrat in einem Presstext. Darin heißt es, mit dem neuen Strategieprogramm wolle der Versicherer sein internationales Profil deutlich stärken, sich stärker technologiegetrieben aufstellen und zu einem der profitabelsten Erstversicherer im internationalen Wettbewerb werden.

„Mit unserem dritten Strategieprogramm verfolgen wir erneut ambitionierte Ziele. Dafür bedarf es sowohl Investitionen in neue Technologien und Wachstum als auch Sicherheit, Transparenz und Entwicklungsmöglichkeiten für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, sagte Dr. Oliver Willmes, Vorstandsvorsitzender der Ergo Deutschland AG.

Wir wollen (…) auch mit dem Arbeitgeberverband über einen Tarifvertrag für die Transformation der Branche verhandeln, um den sozialen Frieden zu sichern. Deniz Kuyubasi, Verdi

Verdi zeigt sich grundsätzlich mit Verhandlungsergebnis zufrieden

Deniz Kuyubasi (Bild: Verdi)

Auch die Verhandlungsführerin der Verdi, Deniz Kuyubasi, zeigt sich mit dem Ergebnis zufrieden. „Als Gewerkschaft kritisieren wir grundsätzlich Unternehmensentscheidungen, Arbeitsplätze in Deutschland abzubauen und Tätigkeiten ins Ausland zu verlagern“, sagte sie dem VersicherungsJournal.

„Dennoch gab es im Rahmen dieser Entscheidung gute und faire Verhandlungen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite, und wir konnten in einem Tarifvertrag soziale Leitplanken für diese Pläne einziehen.

Damit schaffen wir in Zeiten der Transformation Sicherheit, Transparenz und verlässliche Perspektiven für die Beschäftigten“, so Kuyubasi.

Verdi: Vereinbarung könnte Vorbild sein

Sie geht sogar noch weiter. Ein solcher Vertrag „kann zur Vorlage für weitere Unternehmen der prosperierenden Finanzdienstleistungsbranche werden, die alle vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Wir wollen daher auch mit dem Arbeitgeberverband über einen Tarifvertrag für die Transformation der Branche verhandeln, um den sozialen Frieden zu sichern.“

„Klar ist für uns: Wer Investitionen und Wachstum ankündigt, muss auch Verantwortung zeigen. Die im neuen Tarifvertrag vereinbarten hohen sozialen Standards sind dafür die Grundlage. Verdi wird die Umsetzung dieser Vereinbarungen konstruktiv und aufmerksam begleiten“, so die Gewerkschafterin.