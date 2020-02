So baut Konzernchef Bäte die Allianz um

24.2.2020 – Das Jahr 2019 verlief für die Allianz SE außerordentlich erfolgreich. Daran ließen Vorstandschef Oliver Bäte und Finanzchef Giulio Terzariol bei der Präsentation der Konzern-Geschäftsergebnisse wenig Zweifel. Viel Handlungsbedarf sehen sie dennoch.

Mit fast acht Prozent auf 142,4 Milliarden erzielte die Allianz SE ein Umsatzplus, das die Wachstumsrate der Weltwirtschaft „um mehr als das Doppelte“ übertraf.

Auf diesen Vergleich mochte Vorstandschef Oliver Bäte bei der Präsentation des Konzern-Jahresergebnisses nicht verzichten. Er untermauerte damit seine Bewertung, mit dem Verlauf des Berichtsjahres „ganz ordentlich zufrieden“ zu sein.

Allianz stellt 300 Millionen Kunden „ins Zentrum allen Handelns“

Oliver Bäte (Bild: Müller)

Das operative Ergebnis ist um drei Prozent auf 11,9 Milliarden Euro und damit einen neuen Rekord gestiegen (VersicherungsJournal 21.2.2020). Das habe zugleich auch für die Aktionäre „ein nettes Jahresergebnis“ ermöglicht, ließ er außerdem wissen. Die sollen darum eine um 6,7 Prozent auf 9,60 Euro erhöhte Dividende erhalten.

Der Konzern-Umbau, knüpfte Bäte nahtlos an seine Ausführungen bei der Vorstellung der Ergebnisse 2018 vor Jahresfrist an (VersicherungsJournal 18.2.2019), müsse dennoch unvermindert fortgeführt werden. Dies nicht zuletzt, wegen der weiter fortbestehenden hohen Unsicherheit bei den politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen.

Es gehe außerdem unverändert darum, wie die Gruppe die jetzt über 100 Millionen direkten Kunden weltweit sowie weitere rund 200 Millionen über Allianz-Partner noch mehr „in das Zentrum unseres Handelns“ bekommt.

Mit einem Durchschnittswert von 46 Prozent bei der Kundenzufriedenheit habe zwar bereits ein Plus von sechs Prozentpunkten erreicht werden können, das Ziel seien jedoch 50 Prozent.

Schutz vor Marktanteilsverlusten durch Kundenzufriedenheit

In der digitalen Welt kann nach seiner Einschätzung nämlich nur noch eine hohe Kundenzufriedenheit vor Marktanteilsverlusten schützen. Auch deshalb werde im Konzern ab 2020 ein neues Messsystem mit Namen „Voice of the customer“ eingesetzt, das statt auf telefonische Kundenbefragungen vor allem auf die im Unternehmen bereits vorhandenen Kundendaten aufsetzt.

Derzeit sei nämlich noch bei 40 bis 60 Prozent aller Kundenanrufe entweder Erklärungsbedarf oder aber eine Fehlerbehebung der Anlass, gab er ein Beispiel. Aus seiner Sicht wäre es deshalb „ein riesiger Fortschritt“, wenn die dadurch gebundenen Kapazitäten freigesetzt und in mehr Zeit für echte Beratung umgewandelt werden könnten.

Auch dafür sei jedoch – ebenso wie als Reaktion auf die veränderten politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen – eine weitere Komplexitätsreduzierung beim Geschäftsmodell, der Unternehmens-Organisation und bei den Produkten erforderlich. Technologie dürfe dabei nicht nur als notwendiges Übel zur Produktivitäts-Steigerung begriffen werden, sondern als eine Geschäfts-Chance.

Viele ehemalige Kunden konnten zurückgewonnen werden

Giulio Terzariol (Bild: Müller)

„Sehr schön“ zeige, wie dies funktioniere, die Entwicklung des Sachversicherungs-Geschäfts in Deutschland. Hier konnten 2019 die Beiträge um 2,1 Prozent auf 10,7 Milliarden Euro gesteigert werden. Die Combined Ratio sank um 1,6 Prozentpunkte auf 92,4 Prozent und der operative Gewinn stieg um 15,9 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Das berichtete Finanzchef Giulio Terzariol.

Zugleich konnte der langjährige Trend zu Marktanteilsverlusten umgekehrt werden, betonte Bäte. Viele der Neukunden seien zudem solche Kunden, die vor Jahren der Allianz den Rücken gekehrt hätten.

„Dramatische Verbesserungen“ seien aber auch bei der Mitarbeiter-Zufriedenheit erreicht worden. Dies insbesondere in den großen und deshalb besonders komplizierten Landesgesellschaften wie Deutschland und Frankreich.

Dies zeige, dass man „Umbau machen und dabei die Mitarbeiter mitnehmen kann“, gab sich Bäte überzeugt. Ohnehin sei die Vorstellung „kompletter Unsinn“, dass ein Versicherer wegen der Digitalisierung künftig weitgehend ohne Mitarbeiter auskommen könne.

Produktivitäts-Fortschritte im Vertrieb notwendig

Fakt sei allerdings, dass die Anzahl der Kunden pro Mitarbeiter bereits jetzt gestiegen sei. Die Herausforderung bestehe deshalb darin, durch die Nutzung neuer Technologien zusätzliches Geschäft zu generieren.

Nicht zuletzt im Vertriebsbereich müssten allerdings weitere Produktivitäts-Fortschritte gemacht werden, kündigte er an. Die ergäben sich jedoch beispielsweise auch dadurch, dass Interessenten vermehrt über die Internetsuche auf die Gesellschaft stießen, zumal sie inzwischen zur weltweit stärksten Versicherungsmarke geworden sei.

Technisch werde daher zunehmend versucht, solche Internet-Anfragen an die jeweiligen Allianz-Agenturen weiterzuleiten, wodurch deren Such- und damit die Vertriebskosten sinken. Tatsächlich sei bereits jetzt der Provisionssatz pro verkaufter Police auf diese Weise zurückgegangen.

Führungshierarchien müssen noch schlanker werden

Hohen Handlungsbedarf sieht er außerdem nach wie vor beim Straffen der Führungshierarchien im Konzern.

Früher, konstatierte er, gab es beispielsweise zwischen der Führungsebene der einzelnen Landesgesellschaften und den Mitarbeitern im Callcenter bis zu zwölf Ebenen. Mittlerweile sei diese Zahl bereits auf sieben oder acht reduziert worden. Er „wette, dass es in zehn Jahren nur noch fünf oder sechs sein werden“.

Dringend erforderlich sei es außerdem, nicht nur neue marktgerechte und transparente Produkte und Systeme zu entwickeln, sondern zugleich die alten Modelle abzuschalten. Die Neuentwicklungen müssten zudem dem „One Global Business“-Ansatz der Allianz genügen, also in nahezu gleicher Ausführung weltweit verkaufbar sein. Das erweise sich allerdings oft als sehr schwierig, stellte er fest.

Schon recht gut gelungen sei es jedoch beispielsweise in der Autoversicherung. Dies werde nun – zunächst in Deutschland und Italien – auch auf Nicht-Auto-Produkte übertragen, müsse künftig aber „schneller gehen“.

Allianz wird Software-Lieferant

Ein Umdenken mahnte Bäte schließlich in der Branche insgesamt mit Blick auf das bislang geübte Verhalten an, von den Produkten über die Schadenabwicklung bis zu den IT-Systemen alles im eigenen Hause zu entwickeln und vorzuhalten. Die Gruppe habe daher zusammen mit Microsoft eine Art Industrie-Standard entwickelt.

Künftig würden Teile des in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten entwickelten „Allianz Business System“ über die Tochter Allianz Technology daher auch Wettbewerbern zur Verfügung gestellt (VersicherungsJournal Medienspiegel 14.11.2019). Bislang hätten dieses Angebot, von dem sich der Konzern natürlich auch zusätzliche Erträge erwarte, sechs Kunden genutzt und weitere seien in der Pipeline.

In den Jahreszahlen schlägt sich dies bereits in der deutlichen Ergebnisverbesserung des Segments Corporates nieder, wie Finanzchef Terzariol anmerkte. Aber auch insgesamt zeigten er und Bäte sich mit den im Berichtsjahr nicht zuletzt auf dem deutschen Markt erzielten Fortschritten der Allianz recht zufrieden.

Auch die Sparten Leben und Kranken in Deutschland waren erfolgreich

Schließlich wies hier neben der Sach- auch die Lebens- und Krankenversicherung einen Zuwachs beim operativen Gewinn von 2,3 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro auf. Der Neugeschäftswert stieg um 14,2 Prozent auf 872 Millionen Euro.

Die Neugeschäftsmarge sank zwar um 0,5 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent. Sie sorgte laut Terzariol damit aber immer noch ganz wesentlich dafür, dass dieser Wert trotz der Zinssituation im Konzern insgesamt bei 3,2 Prozent lag.