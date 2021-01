So baut die Allianz ihr Industriegeschäft um

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Versicherungs- und Vermittlungs-Gesellschaften bieten ihren Kunden immer neue Hilfen für den Schadenfall an. Die aktuellen Angebote von Barmenia, Debeka, Huk-Coburg und Marsh verfolgen unterschiedliche Ansätze. mehr ...

Der Finanzvertrieb kündigt eine Akquisition und damit den Aufbruch zu neuen Ufern an. Die Kasse des Unternehmens dürfte gut gefüllt sein, 2020 habe man besser verdient als erwartet, wie die Firmengruppe mitteilte. (Bild: MLP) mehr ...

Ausschlüsse, Prämienerhöhungen und weiter reduzierte Kapazitäten: So sieht Aon die Situation für Firmenkunden zum Jahresende. Auch die Prognosen für 2021 machen wenig Hoffnung auf Entspannung. (Bild: Aon) mehr ...

19.11.2020 –

Die norddeutsche Firmengruppe kauft sich bei einem Versicherungsmakler in Stuttgart ein. Das ist die zweite Beteiligung in diesem Jahr, allerdings hat sich das Unternehmen auch von Anteilen an einem Assekuradeur getrennt. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...