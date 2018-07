Smart-Insurtech gewinnt neue Partner

30.7.2018

Die Smart-Insurtech AG hat vier weitere Gesellschaften für ihre webbasierte Versicherungsplattform „Smart-Insur“ gewonnen (VersicherungsJournal 3.7.2018). Neu dabei sind jetzt AIG Europe Limited, Direktion für Deutschland, Neodigital Versicherung AG sowie Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs-AG und KS Versicherungs-AG, die beide zum Kraftfahrer Schutz e.V. gehören.

„Das Vertrauen der sowohl erfahrenen als auch der jungen Unternehmen unterschiedlichster Größe bestärkt uns in unserer Strategie: die Versicherungswirtschaft als neutraler Softwareanbieter von oft aufwendigen und kostspieligen IT-Prozessen zu entlasten“, so André Männicke, Vorstand der Smart-Insurtech, in einer Mitteilung.

André Männicke (Bild: Smart Insurtech)

Nach eigenen Angaben hat die 100-prozentige Tochter der Hypoport AG, bereits rund 160 Versicherer an ihre Plattform angebunden. Die Mehrheit der Gesellschaften sei über den Branchenstandard „Bipro e.V.“ verknüpft, so das Unternehmen.