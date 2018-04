SLPM GmbH hat neuen Geschäftsführer ernannt

10.4.2018 – Die SLPM Schweizer Leben Pensionsmanagement GmbH hat seit 1. April einen neuen Geschäftsführer. Dr. Hans Georg Freiermuth ist Nachfolger von Thomas Zimmermann, der seit Gründung der SLPM GmbH im Jahr 2000 ihr Geschäftsführer war und im Sommer in den Ruhestand treten wird. Der 43-jährige Freiermuth wird zugleich Vorstandsmandate bei der Swiss Life Pensionsfonds AG, der Swiss Life Pension Trust e.V. und der Swiss Life Pensionskasse AG übernehmen. Der Eintritt in diese Gremien steht, so das Unternehmen am Dienstag, noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin).

Hans Georg Freiermuth

(Bild: SLPM)

Freiermuth ist Diplom-Mathematiker. Nach Studienaufenthalten in Kaiserslautern, den USA und der Schweiz begann seine berufliche Laufbahn in der Versicherungswirtschaft bei der Allianz Suisse AG in Zürich. 2008 kam er zur Allianz Pension Consult GmbH (APC) nach Stuttgart und spezialisierte sich dort in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) im Großkundengeschäft. Für die Swiss-Life-Gruppe ist er seit 2015 tätig. Hier war er die vergangenen Jahre bei den Finanzvertrieben der Swiss Life Deutschland AG für das Produktmanagement in der Lebensversicherung und bAV verantwortlich.

Der neue Geschäftsführer wird an Amar Banerjee berichten, der seit 1. Juli 2014 Leiter der Versicherungsproduktion (VersicherungsJournal 26.2.2014) und Mitglied der Geschäftsleitung der Swiss Life Deutschland ist. Banerjee, ebenfalls Geschäftsführer der SLPM AG, erklärte in einer Pressemitteilung zu seinem neuen Kollegen: „Er bringt langjährige, profunde Expertise in der Versicherungsbranche mit und hat in Beratung, Vertrieb und Produktmanagement wichtige Bereiche verantwortet, die ihn ideal für seine neuen Aufgaben qualifizieren“.