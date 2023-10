Simplesurance verkauft Maklergeschäft an Clark

12.10.2023

Die Clark Germany GmbH baut ihre Vermittleraktivitäten aus. Das Unternehmen übernimmt den Versicherungsmakler Simplesurance Broker GmbH von der Softwareschmiede Simplesurance GmbH. Nach eigenen Angaben erhöht sich der Kundenstamm von Clark damit auf über 600.000.

Erst vor zehn Tagen hatte das Insurtech die Schutzklick-App von Simplesurance übernommen (VersicherungsJournal Medienspiegel 2.10.2023). Das Maklergeschäft werde vollständig in die Clark-Gruppe integriert, das Team von „Schutzklick Makler“ bleibe dagegen am Standort Berlin in den Bereichen Kundenservice und -beratung tätig, heißt es in einer Mitteilung.

„Mit der Übernahme des Maklergeschäfts von Simplesurance bauen wir unser erfolgreiches Deutschlandgeschäft weiter aus und stärken unsere Position im Markt“, lässt sich Christopher Oster, Gründer und Clark-Chef, zu der Transaktion zitieren.

Christopher Oster (Bild: Clark)

Der digitale Versicherungsmakler und die Softwarefirma Simplesurance gehören beide zur Allianz X GmbH. Die Einheit des Konzerns steuert Investitionen in digitale Unternehmen (30.9.2022). Das 2015 gegründete Insurtech (19.6.2015) übernahm von dem Investor die Internetplattform Finanzen.de (9.11.2021). Der Deal wurde über einen Anteilstausch und eine nicht bezifferte Kaufpreiszahlung finanziert.