Signal Iduna steigt bei Cyberdienstleister Perseus ein

12.11.2025

Die Signal Iduna-Gruppe beteiligt sich als strategischer Investor an der Perseus Technologies GmbH. Das teilt das Cybersicherheitsspezialisten der Presse mit. Beide Unternehmen arbeiten bereits seit 2018 eng zusammen: So ergänzt die Signal Iduna ihre Cyberpolicen um die Präventionslösungen und die 24/7-Notfallhilfe von Perseus.

Fabian Schneider (Bild: Signal Iduna)

Wie es weiter heißt, wollen beide Partner ihre Angebote künftig stärker verzahnen und Synergien nutzen, um „Cyberrisiken besonders für den deutschen Mittelstand beherrschbar zu machen“.

Im Fokus stehen kleine und mittelständische Betriebe – insbesondere Handwerksunternehmen, die sowohl zur Kernzielgruppe der Signal Iduna zählen als auch zu den Kunden, für die Perseus spezielle Präventions- und Sicherheitskonzepte anbietet.

„Das Engagement ist ein konsequenter Schritt, um uns als ganzheitlichen Lösungsanbieter für Cyberrisiken zu positionieren“, sagt Fabian Schneider, der bei der Signal Iduna unter anderem das Kompositgeschäft verantwortet.

Über die Höhe der Beteiligung machen beide Unternehmen keine Angaben; im Handelsregister ist hierzu bislang kein Eintrag hinterlegt. Bisher hält die Hannover Digital Investments GmbH, ein Investor der HDI-Gruppe, mit 95,24 Prozent die Mehrheit am Stammkapital. Der Spezialversicherer Markel Insurance SE ist mit 4,76 Prozent beteiligt (VersicherungsJournal 8.1.2025).