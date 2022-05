Signal Iduna schafft achtes Vorstandsressort

13.5.2022

Johannes Rath (38) wird zum 1. Juli Vorstand der Signal Iduna-Gruppe. Er übernimmt das Ressort „Kunde, Service und Transformation“, das zeitgleich neu eingerichtet wird. Damit lenken künftig acht Manager den Konzern.

Rath arbeitet derzeit als Chief Transformation Officer für das Unternehmen, in dessen Diensten er seit 2017 steht. Er begann als Chief Digital Officer und baute die „Digitalisierungs-Schmiede“ Signals Invest GmbH auf. Im gleichen Jahr wurde er stellvertretender Aufsichtsrats-Vorsitzender der Element Insurance AG sowie Mitglied des Aufsichtsrats der Finleap GmbH. Zuvor war er unter anderem fünf Jahre als Sales Executive für die Generali tätig.

Johannes Rath (Bild: Saskia Uppenkamp)

„Als Chief Transformation Officer hat Johannes Rath die Digitalisierung und Transformation der Signal Iduna in den vergangenen Jahren maßgeblich mit geprägt und wird diesen erfolgreichen Prozess in seiner neuen Rolle als Vorstand weiter vorantreiben“, wird Vorstandsvorsitzender Ulrich Leitermann in einer Pressemitteilung zitiert.

Mit dem neuen Ressortzuschnitt verankere man die erfolgreiche Transformation und die Ausrichtungen entlang der Kundenanliegen, die in den vergangenen Jahren zu einem beschleunigten Wachstum der Gruppe geführt hätten, langfristig in der Unternehmens-Organisation, heißt es weiter. Der Versicherer ist zuletzt dreimal so stark wie der Markt gewachsen (VersicherungsJournal 16.2.2022).