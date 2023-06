Signal Iduna: Motor des Vertriebs ist weiterhin die Ausschließlichkeit

1.6.2023 – Je nach Sparte fallen die Ergebnisse der Signal Iduna Gruppe unterschiedlich aus. Ein Renner ist in 2023 die betriebliche Krankenversicherung. Die Ausschließlichkeit soll weiter digitalisiert und die Vergütung weg von der Abschlussprovision reformiert werden.

Die Signal Iduna Versicherungsgruppe konnte 2022 insgesamt die Beitragseinnahmen steigern. Ulrich Leitermann, Vorsitzender der Vorstände, nannte das Geschäftsjahr „zufriedenstellend“. Ein genauer Blick in die Zahlen offenbart eine je nach Sparte sehr unterschiedliche Lage.

Ulrich Leitermann (Screenshot: Schmidt-Kasparek)

So schwächelte die Lebensversicherung. Grund ist ein starker Rückgang der Einmalbeiträge. Marktweit sind solche Anlagen bei Lebensversicherungen aufgrund des Zinsanstieges nicht mehr so attraktiv wie Produkte von Banken und Investmentfonds.

Zwölf Prozent stiller Lasten aufgebaut

Die gebuchten Bruttobeiträge im Segment sanken 2022 im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 9.6.2022) insgesamt um 2,8 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Immerhin konnte bei den laufenden Bruttobeiträgen ein Plus von 2,0 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro erzielt werden.

Im ersten Quartal reduzierte sich laut Leitermann das Ergebnis in der Lebensversicherung wieder aufgrund ausbleibender Einmalbeiträge um 2,7 Prozent.

In der Lebensversicherung hat die Signal Iduna mittlerweile durch den Zinsanstieg zwölf Prozent stiller Lasten aufgebaut. Es wurden aber keine Abschreibungen vorgenommen. Die Anlagen würden bis zur Fälligkeit gehalten. Gleichzeitig wurden aber rund 120 Millionen Euro aus der Zinszusatzreserve aufgelöst und mit höheren Zinsen wieder angelegt.

Kein Provisionsverbot nur für Versicherungsmakler

Trotz steigenden Abschluss- und Verwaltungskostenquoten in der Lebensversicherung ist die Signal Iduna nicht verstärkt in den Blickpunkt der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) gekommen. Die Bafin wolle nur die Lebensversicherer intensiver prüfen, die hinsichtlich der Vertriebskosten zum teuersten Viertel am Markt gehören. Davon wäre die Signal Iduna Lebensversicherung „weit entfernt“.

Ein Provisionsverbot für Kapitalanlageprodukte nur für Versicherungsmakler, wie es ein EU-Entwurf für Kleinanleger vorsehen soll, wird es nach Einschätzung der Dortmunder Assekuranz nicht geben. „Ich bin optimistisch, dass die sehr allgemeine Formulierung noch rausverhandelt wird“, sagte Vertriebsvorstand Thorsten Uhlig.

Thorsten Uhlig (Screenshot: Schmidt-Kasparek)

Gleichzeitig kündigte er alternative Vergütungsmodelle der Signal Iduna an. „Der Fokus der Vertriebsmitarbeiter liegt heute oft nicht mehr nur auf der Beratung beim Verkauf, sondern auf einer regelmäßigen Begleitung der Kundinnen und Kunden, etwa im Moment der Wahrheit, bei einem Schaden“, so Uhlig.

Einnahmen stiegen auf 6,47 Milliarden Euro

In der Kompositversicherung konnte die Versicherungsgruppe 2022 die gebuchten Bruttobeiträge um 6,9 Prozent auf 1,86 Milliarden Euro erhöhen. In der privaten Krankenversicherung (PKV) stiegen die gebuchten Bruttobeiträge gegenüber dem Vorjahr um 1,9 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro.

Das Wachstum in diesen Sparten setzt sich auch in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 fort. Für Komposit nannte Leitermann ein Plus von 9,6 Prozent und für die PKV einen Anstieg von 1,4 Prozent. Einräumen musste der Manager auf Rückfrage aber, dass in der PKV das Wachstum – zumindest für 2022 – allein auf Beitragserhöhungen zurückzuführen ist.

Dabei konnte der Krankenversicherer netto 1.000 neue Vollversicherte gewinnen. Damit wachsen die PKV und der gesamte Konzern gegen den Markttrend. „Die PKV verliert marktweit insgesamt Vollversicherte“, betonte Leitermann.

Unter dem Strich wuchsen die Einnahmen der Signal Iduna 2022 um 2,4 Prozent auf 6,47 Milliarden Euro. Der gesamte Versicherungsmarkt in Deutschland sei im gleichen Zeitraum um 0,6 Prozent geschrumpft.

Neue Budgettarife „Vertriebsturbo“ in bKV

Sehr positiv sei die neue Inhaber-Ausfallversicherung im Handwerk angenommen worden. Sie schützt Unternehmer bei längerer Arbeitsunfähigkeit. „Das Geld fließt an den Betrieb, der dann laufende Kosten wie Gehälter weiterzahlen kann“, erläuterte Leitermann. Mittlerweile hätten bereits 500 Betriebsinhaber diese Police abgeschlossen.

Gute Erfolge erzielt die Signal Iduna zudem mit den neuen Budgettarifen in der betrieblichen Krankenversicherung (bKV). So konnten 2023 schon 6.000 Mitarbeiter versichert werden. Im ganzen Jahr 2022 waren es hingegen in diesem Bereich nur 3.600 Arbeitnehmer.

Nach einer Schätzung von Uhlig entfallen rund 40 Prozent aller neuen in der bKV versicherten Kunden auf Betriebe unter fünf Mitarbeiter. 20 Prozent des gesamten Neugeschäfts würde bereits aus der bKV stammen. „Wir haben hier einen Vertriebsturbo, der den Nerv des Handwerks getroffen hat“, so Uhlig. Davon würden auch andere Sparten profitieren.

Künstliche Intelligenz soll Agenturen unterstützen

Der Versicherer unterstrich, dass seine digitale Transformation weit fortgeschritten sei. Das wirke sich positiv auf die Ausschließlichkeits-Organisation aus. So hätten die Agenturen 2022 insgesamt 12.000 Onlineberatungen durchgeführt.

Rund 75 Prozent des Geschäfts kommt aus dem sogenannten Exklusivvertrieb. Insgesamt gibt es rund 2.900 Agenturen. Rund 1.100 Büros wären zu sogenannten Partner-Agenturen umgebaut worden. „Diese Unternehmeragenturen sind hochprofessionell und auf Zielgruppen spezialisiert“, erläuterte Uhlig. Nach einer internen Messgröße erreiche die Signal Iduna so die Vertriebskraft von insgesamt 4.000 Agenturen.

Künftig sollen die Agenturen auch von künstlicher Intelligenz (KI) unterstützt werden. Die KI könnte den Mitarbeitern viel Verwaltungsarbeit abnehmen und die Agenturen noch effizienter machen. Einen digitalen Schub verspricht sich die Versicherungsgruppe zudem von der strategischen Partnerschaft mit „Google Cloud“.