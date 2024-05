Signal Iduna: Milliardenstreit um Rufmordkampagne beendet

8.5.2024

Immobilien-Investor Anno August Jagdfeld streitet seit 2016 gegen die Signal Iduna Versicherungen. Die hätten im Zusammenhang mit der Wiedereröffnung des Hotels Adlon in Berlin eine Rufmordkampagne gegen ihn durchgeführt.

Mit einer Klage auf Schadenersatz in Milliardenhöhe und 100.000 Euro Schmerzensgeld war Jagdfeld vor dem Oberlandesgericht Hamm (I-8 U 73/20) gescheitert (VersicherungsJournal Archiv). Gegen die Nichtzulassung der Revision klagte er vor dem Bundesgerichtshof. Der habe die Nichtzulassungsbeschwerde in keinem Punkt zugelassen, teilte die Versicherungsgruppe am Dienstag mit.

Ulrich Leitermann (Bild: Meyer)

Konzernchef Ulrich Leitermann kommentiert die Gerichtscheidung so: „Niemand von Signal Iduna hat sich jemals negativ über Herrn Jagdfeld und seine Firmen geäußert. Das ist jetzt endgültig über alle Gerichtsinstanzen hinweg bestätigt.“