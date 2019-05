Signal Iduna bringt eigene Agenturen für Bäcker & Co.

29.5.2019 – Für das Lebensmittelhandwerk startet die Signal Iduna Gruppe Zielgruppenagenturen und branchenspezifische Produkte. In der Bilanzpressekonferenz berichtet Vorstandschef Ulrich Leitermann über das 2018 gestartete digitale Transformationsprogramm „Vision 2023“, die Geschäftszahlen 2018 und den kräftigen Start ins erste Quartal 2019.

Die Signal Iduna Gruppe will sich ihrer Zielkundschaft Handel, Handwerk und Gewerbe stärker mit spezialisierten Vertrieben und Produkten widmen.

Aktuell läuft ein Pilot mit neun Zielgruppenagenturen, die auf die besonderen Belange des Lebensmittelhandwerks (Bäcker, Konditor, Fleischer) geschult werden. In Kürze sollen Agenturen für den Non-Food-Handel und das Bauausbau-Gewerbe folgen.

Das kündigte Vorstandschef Ulrich Leitermann am Montag vor der Presse an.

Neue Tarife

Vertriebsvorstand Michael Johnigk berichtet, dass es im Außendienst eine „hohe Nachfrage“ nach dieser Spezialisierung gebe. Die teilnehmenden Agenturen besuchen unter anderem Betriebsstätten und die entsprechenden Berufsschulen.

Ab Sommer will die Gruppe mit dem „Meisterstück“ spezielle Branchenlösungen anbieten. Diese soll alle berufsspezifischen Risiken absichern.

Die Besonderheit ist eine „Baustellenversicherung“, die Umsatzeinbrüche infolge fremder Baustellen vor dem eigenen Laden auffängt. Zudem soll die neue Lösung höhere Deckungssummen als Vorgängerprodukte bieten. Die Prämienhöhe wird auf Umsatzbasis berechnet.

Zum Sommer hin soll der bisher nur für das Gewerbe angebotene Cyberschutz auch für Privatleute erhältlich sein. Beim Telematik-Tarif, bei dem man im Herbst von der „Stecker- auf eine App-Lösung“ umgestiegen ist, denke man über den Wegfall der Altersgrenze nach, sagte Vorstand Dr. Stefan Kutz.

Entscheidung bei der Patientenakte

Bisher erhielten diese Rabattmöglichkeit von bis zu 25 Prozent nur für Fahrer bis 30 Jahre. Der Tarif steht inzwischen dem gesamten Vertrieb offen; vorher wurde er nur von den Fachberatern „Junge Leute“ verkauft. Die Zahl der verkauften Policen wurde mit rund 3.000 angegeben.

Die mit IBM und weiteren Partnern entwickelte „digitale Gesundheitsakte“ (VersicherungsJournal 13.6.2018) steht zur Disposition. „Die Dinge verändern sich. Es hat Entwicklungen im Markt gegeben. Wir sind mit keinem Partner verheiratet“, sagte Leitermann.

Im Jahresverlauf werde über das eigene Engagement entschieden. Eine Beteiligung an der von der Allianz initiierten elektronischen Patientenakte „Vivy“ (VersicherungsJournal 22.11.2018) kann sich der Manager nur „schwer vorstellen“.

Investitionen, kein Sparprogramm

Nach ihrem „Zukunftsprogramm“ hatte die Signal Iduna 2018 mit dem Transformationsprogramm „Vision 2023“ begonnen, in das 2018 rund 20 Millionen Euro investiert wurden (VersicherungsJournal 30.5.2018).

Für 2019 beziffert Leitermann die Investitionen für „Vision 2023“ auf 40 Millionen Euro. In den nächsten Jahren sollen es jeweils 70 Millionen Euro sein, allerdings werden dann auch weitere IT- und Projektausgaben in diesem Budget zusammengeführt.

Der Konzernchef erhofft sich davon eine „starke“ Marktstellung. „Das ist kein Sparprogramm, sondern wir investieren signifikant in das Know-how unserer Mitarbeiter, in Techniken und Services sowie in Kooperationen“, sagte er.

Auf den bestehenden Kernsystemen soll ein IT-System entstehen, welches mit Kunden, Kooperationspartnern und Vertrieb in Echtzeit interagieren kann. Geplant sind neben verstärkter Automatisierung und Dunkelverarbeitung auch vermehrt Services wie etwa Kundenportale und digitale Ökosysteme.

Wachstum verbessert Kostenposition

Die Transformation beschränkt sich nach den Worten von Leitermann nicht auf einige Projekte, sondern soll das gesamte Unternehmen mit seinen Mitarbeiter und der Firmenkultur erfassen. Dazu wurden unter anderem bereits 120 Mitarbeiterworkshops mit 1.600 Teilnehmern aufgelegt.

„Obwohl wir noch ganz am Anfang stehen, gehe ich davon aus, dass wir bereits 2019 positive Effekte auf die Zahlen 2019 sehen werden. Das erste Quartal deutet darauf hin“, so der Manager. Er hofft, dass der Konzern sich über zusätzliches Wachstum auf der Kostenseite auf den Marktdurchschnitt verbessert.

Die Krankenversicherung weist für 2018 eine Verwaltungskostenquote von 2,5 (2,6) Prozent und die Lebensversicherung von 3,3 (3,4) Prozent aus. In der Kompositversicherung beträgt die Brutto-Kostenquote 27,4 (27,9) Prozent.

Im Geschäftsjahr 2018 stiegen die Beitragseinnahmen der Gruppe um 0,9 Prozent auf 5,74 Milliarden Euro. Das Gesamtergebnis der Gruppe fiel um 1,2 Prozent auf 719,4 Millionen Euro zurück.

Die Kennzahlen 2018 der Versicherungsgruppe (Bild: Signal Iduna). Zum Vergrößern Bild klicken.

Marktanteile gewonnen

Entgegen dem Branchentrend hat der Krankenversicherer netto 5.658 auf 621.411 Vollversicherte hinzugewonnen. Er wuchs um 1,6 Prozent auf 2,86 Milliarden Euro Bruttobeitrag.

Damit wurde der Marktanteil in der Sparte auf über acht Prozent (Bestand) beziehungsweise elf Prozent (Neugeschäft) ausgebaut. Den Zugewinn führt Leitermann auf die Beitragsstabilität zurück. In der Vollversicherung hätten sich die Beiträge im Durchschnitt der letzten fünf Jahre nur um 1,6 Prozent pro Jahr verteuert.

In der Zehn-Jahresbetrachtung lag das Plus bei 1,7 Prozent. Zum 1. Januar 2019 betrug die Beitragsanpassung (BAP) in der Vollversicherung 1,07 (2) Prozent; im Gesamtbestand waren es 0,6 (2) Prozent.

Wir geben enorm viel Geld zum Kappen der Beiträge aus. Dr. Karl-Josef Bierth, Vorstand Signal Iduna

Zusätzliche Rückerstattung für leistungsfreie BAP-Betroffene

„Wir geben enorm viel Geld zum Kappen der Beiträge aus“, sagte Vorstand Dr. Karl-Josef Bierth. Das zahle sich aus, denn von den Erhöhungen blieben 96 bis 97 Prozent übrig, die nicht den Tarif oder das Unternehmen wechselten.

Versicherte, die von einer BAP betroffen sind, aber leistungsfrei bleiben, erhalten als Treuebonus zusätzlich zur vereinbarten Beitragsrückerstattung den Mehrbeitrag von zwölf Monaten rückerstattet.

In 2019 stark gestartet

Die Zahl der Beschäftigten (einschließlich selbstständige Außendienstpartner und Auszubildende) sank 2018 um 4,1 Prozent auf 10.200 Mitarbeiter. Diesen Stamm werde man trotz „punktuellen“ Anbaus halten und das Wachstum mit der vorhandenen Mannschaft bewältigen.

Für das erste Quartal 2019 nannte Leitermann ein Plus bei den Beitragseinnahmen von 5,1 Prozent, zu dem alle Sparten beigetragen hätten. Der Krankenversicherer wuchs um 2,4 Prozent, die Lebensversicherer der Gruppe um 2,7 Prozent (ohne Einmalbeiträge plus 3,9 Prozent) und die Kompositversicherer um 10,4 Prozent.