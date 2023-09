Signal Iduna bestellt neuen IT-Vorstand früher ein

19.9.2023

Dr. Stefan Lemke (58) wird seinen neuen Job als IT-Vorstand bei den Signal Iduna Versicherungen früher antreten als geplant. Bereits zum 1. Oktober muss er sich an seinem neuen Arbeitsplatz einfinden – angekündigt war der 1. Januar (VersicherungsJournal Medienspiegel 16.5.2023).

Das teilte der Versicherer am Montag mit. Warum der neue IT-Chef seine Auszeit früher beenden wird und seine Tätigkeit drei Monate vor dem offiziellen Start antritt, lässt die Signal Iduna offen.

Lemke tritt somit in knapp zwei Wochen die Nachfolge von Christian Bielefeld an, der die Signal Iduna bereits zum Jahresende 2022 verlassen hatte (9.1.2022). Der promovierte Physiker wird an seinem neuen Arbeitsplatz unter anderem den Betrieb der technischen Infrastruktur, die Softwareentwicklung und die Informationssicherheit verantworten.

Stefan Lemke (Bild: Signal Iduna)

Der Neuzugang kommt von der Axa Konzern AG. Sein Büro bei den Kölnern hat der Manager bereits zum 31. August geräumt. Zum 1. September übernahm Dr. Achim Dahlbokum (45) die Leitung des IT-Ressorts bei der Axa (21.7.2023).