Sechs Mal neue Unternehmensratings für Versicherer

1.2.2019 – Assekurata hat Ende Januar die Unternehmens-Folgeratings von sechs Versicherungs-Gesellschaften veröffentlicht. Die Debeka Kranken und Allgemeine erhielten die Höchstnote „exzellent“. Die Alte Leipziger Leben, die Allianz Kranken, die Debeka Leben und die Hallesche wurden mit „sehr gut“ bewertet. Im Vergleich zum Vorjahr blieben die Gesamtnoten unverändert. Bei den Teilqualitäten gab es hingegen eine Abwertung.

Drei private Kranken, zwei Lebens- und einen Kompositversicherer hat die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH Ende Januar ihrem Unternehmensrating unterzogen.

Informationen zur Ratingmethodik

Das Unternehmensrating für Lebensversicherer etwa setzt sich aus vier Einzelbereichen zusammen, die unterschiedlich gewichtet werden. Die Teilqualitäten Sicherheit, Erfolg und Kundenorientierung gehen mit einer Gewichtung von jeweils 30 Prozent in die Gesamtwertung ein, die Teilqualität Wachstum/ Attraktivität im Markt mit zehn Prozent.

Bei den Schaden-/Unfallversicherern werden die gleichen Bereiche durchleuchtet. Allerdings gehen die Teilqualitäten Sicherheit und Kundenorientierung mit jeweils einem Drittel Gewichtung in die Gesamtnote ein. Zwei Neuntel entfallen auf den Erfolg, das verbleibende Neuntel auf die Teilqualität Wachstum/ Attraktivität im Markt.

Die privaten Krankenversicherer werden zusätzlich im Kriterium Beitragsstabilität unter die Lupe genommen, so dass dort insgesamt fünf unterschiedlich gewichtete Teilqualitäten in die Bewertung einfließen. Weitere Details zur Ratingmethodik und zum Ratingverfahren sind auf dieser Internetseite zu finden.

Alte Leipziger, Hallesche und Allianz Kranken bleiben „sehr gut“

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. und die Hallesche Krankenversicherung a.G. erhielten wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 5.2.2018) die Gesamtnote „sehr gut“. Die Urteile in allen Teilkategorien wurden bestätigt. Beide Unternehmen erreichten unter anderem wieder die Bestnote beim Aspekt „Sicherheit“.

Der Lebensversicherer baut sein Eigenkapital „kontinuierlich aus, so dass sich die Eigenkapitalquote trotz des gleichzeitigen Wachstums seit 2014 stabil entwickelt und im Geschäftsjahr 2017 mit 4,2 Prozent deutlich über dem Branchenschnitt (2,3 Prozent) lag“, heißt es im Ratingbericht.

Die drei Höchstbewertungen der Halleschen (neben Sicherheit auch in den Kriterien Beitragsstabilität und Erfolg) begründen die Analysten unter anderem mit kontinuierlichen Eigenkapitalzuführungen sowie „besonders stabilen und hohen Erträgen aus dem Versicherungsgeschäft“. Aufgrund der hervorragenden Erfolgssituation ist die Hallesche nach Ansicht des Ratinghauses „in der Lage, ihre Kunden in überdurchschnittlichem Maße an den erzielten Überschüssen zu beteiligen".

Die Allianz Private Krankenversicherungs-AG wird ebenfalls unverändert mit „sehr gut“ beurteilt. Die Gesellschaft erhielt in den gleichen Teilqualitäten die Höchstnote „exzellent“ wie die Hallesche. Hinsichtlich Kundenorientierung und Wachstum lautete die Teilnote bei beiden Krankenversicherern „sehr gut“.

Debeka Kranken und Allgemeine bestätigen ihre Bestnote

Die Analysten bestätigten auch die Gesamtnote „sehr gut“ des Debeka Lebensversicherungs-Vereins a.G. Die Koblenzer schneiden in den Teilqualitäten Sicherheit und Erfolg allerdings weiterhin nur mit „gut“ ab, in den beiden anderen Bereichen unverändert mit „sehr gut“. Die Debeka Allgemeine Versicherung AG erhielt zum vierten Mal in Folge die Bestbewertung in allen Teilkategorien und damit ebenfalls in der Gesamtnote.

Der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. schnitt erneut mit der Bestnote „exzellent“ ab. Diese hatte die Gesellschaft vor zwei Jahren verloren (VersicherungsJournal 27.1.2017). Allerdings sind die Koblenzer dem Ratingurteil zufolge nicht mehr in allen Teilbereichen „exzellent“.

Im Kriterium Erfolg stuften die Analysten die Debeka auf „sehr gut“ herab. Dies begründet Assekurata insbesondere mit den rückläufigen Kapitalanlagerenditen infolge des niedrigen Zinsniveaus. So sanken Netto- und laufende Durchschnittsverzinsung zwischen 2013 und 2017 bei der Debeka jeweils in etwa doppelt so stark wie im Marktschnitt.

Assekurata-Unternehmensratings im Januar 2019 Unternehmen/Rating-Kategorie gesamt Sicherheit Erfolg Kunden-orientierung Wachstum Beitrags-Stabilität Allianz Kranken sehr gut exzellent exzellent sehr gut sehr gut exzellent Alte Leipziger Leben sehr gut exzellent sehr gut sehr gut exzellent ./. Debeka Allgemeine exzellent exzellent exzellent exzellent exzellent ./. Debeka Kranken exzellent exzellent sehr gut exzellent exzellent exzellent Debeka Leben sehr gut gut gut sehr gut sehr gut ./. Hallesche sehr gut exzellent exzellent sehr gut sehr gut exzellent

Weitere Details sowie Erläuterungen zu den Bewertungen insgesamt sowie in den Teilkategorien können in den Rating-Berichten nachgelesen werden. Diese sind auf dieser Internetseite zu finden.