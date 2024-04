Sebastian Fehr wird Geschäftsführer von Provinzial-Tochter

15.4.2024

Nach dem Weggang von Tobias von Ohlen (VersicherungsJournal 15.4.2024) wird Sebastian Fehr (39) neuer Chef der Pro-Service Versicherungsmakler GmbH. Dies berichtet die Provinzial Holding AG, Muttergesellschaft des Maklerhauses, gegenüber der Presse. Fehr ist aktuell Geschäftsführer der Lurz & Hölscher Versicherungsmakler GmbH.

Der Manager werde seine neue Aufgabe spätestens zum 1. Januar übernehmen, heißt es. Bis dahin führen das Unternehmen Ingrid Simon, ehemalige Bereichsleiterin im Maklervertrieb der Provinzial, und Jörg Funck, Generalbevollmächtigten des Konzerns sowie bisheriges und künftiges Mitglied der Geschäftsführung.

Fehr startete seine berufliche Laufbahn mit einer Ausbildung zum Versicherungskaufmann bei der Allianz Versicherungs-AG. Es folgten Stationen bei der Spohr & Co. Versicherungsmakler GmbH und der Interassekuranz Sitt & Overlack GmbH (2020 verschmolzen auf die Deas Deutsche Assekuranzmakler GmbH) als Kundenbetreuer im Bereich Gewerbe/Industrie. Seit 2012 ist er bei Lurz & Hölscher tätig, zunächst als Leiter Innendienst, seit 2020 als Geschäftsführer.

Sebastian Fehr (Bild: privat)

Man freue sich, mit Fehr einen in der Branche anerkannten Geschäftsführer gewonnen zu haben, heißt es in der Mitteilung. Das Ausscheiden seines Vorgängers von Ohlen werde bedauert. „Wir bedanken uns bei ihm für seine sehr guten Leistungen und wünschen ihm beruflich und privat für die Zukunft alles Gute“, wird Konzernvorstand Sabine Krummenerl in der Mitteilung zitiert.

Pro-Service ist ein mittelständischer Makler mit Schwerpunkt auf Risiken im gehobenen Firmenkundensegment und in der Industrie. Die Gesellschaft ist unter anderem im Bereich der rheinischen und rheinland-pfälzischen Sparkassenorganisationen tätig und beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 50 Mitarbeiter.