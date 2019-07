SDK-Versicherungsbestand geht 2018 weiter zurück

17.7.2019 – Im Geschäftsjahr 2018 musste die SDK-Unternehmensgruppe einen weiteren Rückgang der Zahl der Versicherten verzeichnen. Die Beitragseinnahmen legten dennoch zu und das versicherungstechnische Ergebnis verbesserte sich deutlich. Künftig will das Unternehmen das Firmengeschäft weiter forcieren und bei der Kapitalanlage verstärkt auf Immobilien setzen.

Breiten Raum widmet die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK-Unternehmensgruppe) im Geschäftsbericht 2018 dem Rating durch die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH. Diesem unterzieht sich das Unternehmen den eigenen Angaben zufolge kontinuierlich seit 1999.

Ebenso ohne Unterbrechung, so wird betont, wurde der zum Genossenschaftssektor gehörende Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit seither in die höchste Ratingkategorie eingestuft. Als „exzellent“ oder „sehr gut“ wurden laut Geschäftsbericht aktuell die Teilqualitäten „Unternehmenssicherheit“, „Beitragsstabilität“, „Erfolg“ und „Kundenorientierung“ bewertet.

Rückkehr zu „früherer vertrieblicher Stabilität“

Als „weitgehend gut“ wurde der Ratingbaustein „Wachstum/ Attraktivität im Markt“ eingestuft. Hier habe sich die Attraktivität der SDK-Versicherungsprodukte mit der Einführung des neuen Tarifwerks deutlich erhöht.

Außerdem zeichne sich „eine Rückkehr zu früherer vertrieblicher Stabilität“ ab. Schließlich biete die enge Verbundenheit zur genossenschaftlichen Finanzgruppe „grundsätzlich ein hohes Wachstumspotenzial“, das durch eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Banken gehoben werden soll.

Versichertenbestand nimmt im Berichtsjahr weiter ab

Im Berichtsjahr verzeichnete die SDK allerdings nochmals einen Rückgang des gesamten Versicherungsbestandes um 8.297 auf 638.926 Personen. Die Zahl vollversicherten Personen ging von 160.995 auf 158.249 zurück, jene der Zusatzversicherten um 5.551 auf 480.677.

In der Auslands-Krankenversicherung entwickelte sich die Anzahl der versicherten Personen ebenfalls weiter rückläufig. Sie ging von 302.125 im Jahr 2017 (VersicherungsJournal 12.7.2018) auf 281.868 zurück.

Mehr Gruppenversicherungen mit weniger Beitragseinnahmen

Kennzahlen der SDK-Unternehmensgruppe im

Jahresüberblick. Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: SDK)

Dagegen nahm die Vertragszahl in der Gruppenversicherung von 2.903 auf 3.031 zu. Die daraus resultierenden Beitragseinnahmen gingen dennoch von 48,4 Millionen auf 47 Millionen Euro zurück.

Insgesamt konnte im Berichtsjahr bei den verdienten Bruttobeiträgen jedoch ein Anstieg von 787,9 Millionen auf 815,5 Millionen Euro verzeichnet werden. Davon entfielen mit 44,4 Millionen Euro 0,9 Millionen Euro weniger als im Geschäftsjahr 2017 auf die Pflegeversicherung.

Schadenquote geht zurück

Der Rückstellung für Beitragsrückerstattung wurden im Berichtsjahr 124,3 Millionen Euro entnommen; im Jahr zuvor sind es noch 70,5 Millionen Euro gewesen. Deren Volumen nahm von 280,1 Millionen auf 209,6 Millionen Euro ab.

Die Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle nahmen um 2,7 Prozent auf 547,8 Millionen Euro zu. Die Schadenquote sank unter Berücksichtigung der Zuführungen zu den Altersrückstellungen, die von 355,4 Millionen auf 399,5 Millionen Euro zunahmen, von 81,2 auf 79,6 Prozent.

Versicherungstechnisches Ergebnis verbessert sich deutlich

Die Abschlusskostenquote stieg von 5,3 auf 5,5 Prozent und die Verwaltungskostenquote von 1,8 auf zwei Prozent. Das versicherungstechnische Ergebnis verbesserte sich insbesondere dank des Risikoergebnisses von 31,6 Millionen auf 45,1 Millionen Euro.

Die Kapitalanlagen nahmen aufgrund der erstmaligen Pflicht zur Erstellung eines Konzernabschlusses wegen der Neustrukturierung der Assetklasse Immobilien um 6,4 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro zu. Aus ihnen wurde ein Nettoergebnis von 194,3 Millionen Euro erzielt. 2017 waren es 204,1 Millionen Euro gewesen.

Umstrukturierungen belasten Ergebnis

Der Bruttoüberschuss ging von 102,1 Millionen auf 95,1 Millionen Euro zurück. Davon wurden 12,4 Millionen Euro als Direktgutschrift reserviert – nach 13,6 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2017.

Belastet wurde das Ergebnis laut Geschäftsbericht durch einen Steueraufwand in Höhe von 21 Millionen Euro aufgrund der Umstrukturierungen im Kapitalanlagebereich. Insgesamt sei daher im Berichtsjahr „wiederum ein sehr gutes Ergebnis“ erzielt worden.

Immobilienengagement soll deutlich ausgeweitet werden

Mit der im Zuge dieser Umstrukturierungs-Maßnahmen gegründeten SDK Immobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-Kommanditgesellschaft will die SDK die bereits im Geschäftsbericht 2017 angekündigte Ausweitung des Engagements im Immobilienbereich vorantreiben (VersicherungsJournal 12.7.2018). Derzeit liegt der Anteil an den Kapitalanlagen noch bei drei Prozent.

Langfristig soll er auf zehn Prozent ansteigen, wobei der Fokus auf Standorten im süddeutschen Raum sowie auf bezahlbaren Wohnraum und Gewerbeimmobilien liege. Luxus- und Betreiberobjekte seien dagegen „nicht Bestandteil der neuen Immobilienstrategie“, wird hervorgehoben.

Weiter forciert werden sollen, wie ebenfalls bereits angekündigt, außerdem das Firmengeschäft mit betrieblicher Krankenversicherung und betrieblichem Gesundheitsmanagement sowie der Pflegebereich. Hier gelte es, „die bereits gute Marktposition weiter zu stärken und auszubauen“.

Der vollständige Geschäftsbericht der SDK steht unter diesem Link (PDF-Datei, 1,03 MB) zum kostenlosen Download bereit.