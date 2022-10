SDK verliert Maklervertriebschef

21.10.2022

Personelle Veränderungen bei der Süddeutschen Krankenversicherung a.G. (SDK): Eric Sievert, Leiter Maklervertrieb und unabhängige Vertriebspartner, und sein Arbeitgeber gehen zum Jahresende getrennte Wege. Der Abgang des Managers erfolge „in bestem Einvernehmen“, wie es in einer Mitteilung des Versicherers heißt.

Knapp sieben Jahre verantwortete Sievert den Maklervertrieb der süddeutschen Gesellschaft. Wie sein Chef, Vertriebs- und Marketingvorstand Olaf Engemann, kam er von den Generali Versicherungen nach Fellbach. Warum Sievert das Unternehmen verlässt, ist unklar. Auch wer seinen Job antreten wird, ist noch offen.

„Die Gespräche zur Nachfolge werden aktuell geführt. Wir setzen auch zukünftig auf den Maklervertrieb und werden mit unseren Produkten, digitalen Prozessen und Services rund um die private Krankenversicherung als Gesundheitsspezialist überzeugen“, lässt sich Engemann zu der Personalie zitieren.

Auch in der Chefetage des Versicherers steht ein Wechsel an. SDK-Vorstandschef Ralf Kantak geht zum Jahreswechsel in den Ruhestand. Für ihn rückt Ulrich Mitzlaff nach, der dafür seinen Vorstandsposten bei der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse des Verbandes der Diözesen Deutschlands (KZVK) aufgibt (16.9.2022).