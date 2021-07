SDK erzielt mit weniger Versicherten höhere Einnahmen

29.7.2021 – Der SDK-Konzern hat im Geschäftsjahr 2020 trotz der Belastungen durch die Corona-Pandemie erneut einen hohen Bruttoüberschuss erzielt. Zugleich war aber auch ein weiterer Schwund beim Versicherten-Bestand zu verzeichnen, ist dem Geschäftsbericht zu entnehmen.

Das Jahr 2020 endete für die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. mit einem Bruttoüberschuss von 129,9 Millionen Euro.

Damit kommt die Muttergesellschaft des SDK-Konzerns trotz der Herausforderungen durch die Coronakrise nahe an das im Vorjahr erzielte Rekordergebnis von 134,6 Millionen Euro heran. Das stellte der Aufsichtsrats-Vorsitzende Professor Urban Bacher bei der Hauptversammlung fest.

Beiträge steigen, die Leistungsausgaben sanken

Erzielt wurde dieses Ergebnis im Wesentlichen durch den Rückgang der Leistungsausgaben um 0,2 Prozent auf 586,4 Millionen Euro, womit sie laut Geschäftsbericht niedriger ausfielen als erwartet. Zudem stiegen die Beitragseinnahmen um 4,6 Prozent auf 875,6 Millionen Euro und das Nettoergebnis aus den Kapitalanlagen um 2,3 Prozent auf 226,8 Millionen Euro.

Die Kapitalanlagen wuchsen um fünf Prozent auf 7,2 Milliarden Euro. Zu dem erhöhten Nettoergebnis trugen realisierte Bewertungsreserven zur Finanzierung der Übertragung der Pensionsverpflichtungen auf einen Pensionsfonds bei, wird im Geschäftsbericht erläutert. Die Beitragsanpassungen blieben „wie erwartet auf einem hohen Niveau“, steht dort auch.

Corona bewirkt geringere Leistungsinanspruchnahme

Der Rückgang der Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle auf 587,4 Millionen Euro wird einerseits auf eine geringere Inanspruchnahme von Leistungen im Zuge der Coronakrise zurückgeführt. Andererseits habe die Einführung einer neuen Prüfsoftware zu Einsparungen geführt.

Die Schadenquote verbesserte sich von 82,8 auf 79,7 Prozent und die Abschlusskostenquote sank von 5,4 auf 4,8 Prozent. Die Verwaltungskostenquote erhöhte sich dagegen von 2,1 auf 2,3 Prozent.

Versichertenbestand geht in allen Bereichen zurück

Weiter reduziert hat sich bei der SDK im Berichtsjahr allerdings auch der Versichertenbestand. Er ging insgesamt um 6.807 auf 624.889 Personen zurück. Der Bestand in der Vollversicherung verminderte sich von 155.743 auf 153.107 Personen, in der Zusatzversicherung um 4.171 auf 471.782 und in der Pflegeversicherung um 3.273 auf 160.449.

In der Auslandsreise-Krankenversicherung ging der Bestand weiter von 271.944 auf 235.480 zurück. In der Gruppenversicherung legte zwar die Anzahl der Verträge leicht von 3.049 auf 3.054 zu, aber die Zahl der versicherten Personen ging von 116.646 auf 115.323 zurück.

Viel Raum wird im Geschäftsbericht des Versicherungsvereins den Hinweisen auf diverse Kennziffern eingeräumt, die wie die Eigenkapitalquote der SDK von 22,9 Prozent den Branchendurchschnitt teils deutlich übertreffen, sowie auf überwiegend positive Rating-Ergebnisse.

Zusätzliche Vertriebschancen durch neue Tarife mit Online-Abschlussfähigkeit

Mit Blick auf die Wachstumskennziffern in den vergangenen Jahren und die Marktattraktivität habe die SDK jedoch nur ein „zufriedenstellend“ als Rating-Urteil zur Kenntnis nehmen müssen, wird im Geschäftsbericht eingeräumt. In puncto Wachstumsnachhaltigkeit profitiere sie dagegen unverändert von einer günstigen Stornosituation.

Zusätzliche Chancen in vertrieblicher Hinsicht verspricht sich die Gruppe künftig nun insbesondere bei betrieblichen Krankenversicherungen sowie durch die im vergangenen Jahr eingeführten neuen Zusatztarife. Durch deren Online-Abschlussfähigkeit ergäben sich „darüber hinaus erfolgversprechende Möglichkeiten im Direktvertrieb“, wird im Geschäftsbericht angemerkt.

Zugleich wird festgestellt, dass sich im Vertrieb die Strukturen im Ausschließlichkeits-Bereich sowie im Maklertrieb bei dem zum Genossenschaftssektor zählenden Versicherer „etabliert“ hätten. Die Entwicklung der Vertriebszahlen hier machten außerdem deutlich, „dass sich vertrieblich auch über den süddeutschen Raum hinaus gute Chancen für die SDK bieten“, wird angemerkt.

Der Geschäftsbericht 2020 steht unter diesem Link zum Download zur Verfügung.