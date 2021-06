SDK erweitert bKV-Angebot

14.6.2021 – Die Süddeutsche Krankenversicherung führt zum 1. Juli Budgettarife ein. Vor der Presse erläuterten Unternehmensvertreter die Details ihres Angebots – und die guten Wachstumsperspektiven der betrieblichen Krankenversicherung für den Vertrieb.

„Die bKV ist für die Unternehmen immer ein Budgetposten. Für die Mitarbeiter aber sind 70 Prozent Erstattung vom Rechnungsbetrag einfach zu kompliziert. Ein Budget führt zum Kaufimpuls“, sagte Oliver Schwab, Leiter Firmenvertrieb bei der Süddeutsche Krankenversicherung a.G.

Zum 1. Juli führt die SDK, die sich als Pionier der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) versteht, nun voraussichtlich als sechster privater Krankenversicherer (PKV) Budgettarife für die Bereiche Zahn und Ambulant ein.

Lob für die Hallesche

Branchenweit ist die bKV in den letzten beiden Jahren um jeweils 30 Prozent gewachsen (VersicherungsJournal 30.9.2020). „60 Prozent des Zuwachses hat sich auf die Budgettarife verteilt. Die Hallesche hat den Nerv getroffen – nicht nur bei den Vermittlern, sondern auch bei den Firmen“, so Schwab.

Neben der Halleschen Krankenversicherung a.G. bieten inzwischen auch die Allianz Private Krankenversicherungs-AG, die Barmenia Krankenversicherung a.G., die Continentale Krankenversicherung a.G. und die Gothaer Krankenversicherung AG Budgettarife an.

„Die bkV ist ein klarer Wachstumsmarkt“, Dr. Torsten Grzebiela, Leiter des Produktmanagements. Er verweist auf Prognosen, wonach die bKV in fünf Jahren so groß wie die Vollversicherung sein wird. „Das sehen wir ähnlich positiv und bleiben eng am Ball.“

Das bKV-Angebot der SDK

Die SDK bietet getrennte Budgettarife für Zahn und Ambulant, die aber miteinander sowie mit den im letzten Jahr eingeführten stationären bKV-Tarifen oder auch drei Dienstleistungspaketen kombiniert werden können.

Es handelt sich um zwei arbeitgeberfinanzierte Aufbautarife, auf denen die Mitarbeiter Aufbauschutz ergänzen können. Die Tarife funktionieren für Unternehmen ab fünf Beschäftigten, die obligatorisch versichert werden müssen. Auf Gesundheitsprüfung, Wartezeiten oder Zahnstaffeln wird verzichtet.

Es gibt jeweils drei Leistungsstufen von 500, 1.000 und 1.500 Euro. „Zahn“ kostet monatlich 10,38 Euro, 15,43 Euro und für die dritte Leistungsstufe 19,79 Euro. Bei „Ambulant“ sind dies 18,66 Euro, 24,74 Euro sowie 30,14 Euro über alle Altersstufen von 16 bis 70 Jahre. Versichert werden auch Familienangehörige sowie Privatversicherte.

Leistungen im Detail

„Zahn“ leistet beispielsweise bei Zahnersatz und Prophylaxe. Kieferorthopädie wird bei Kindern bis 18 Jahren übernommen und bei Erwachsenen nach einem Unfall. Die Leistungen von „Ambulant“ sind unter anderem Sehhilfen, Naturheilverfahren, gesetzliche Zuzahlungen und Schutzimpfungen.

Nach Aussage der SDK ist das eigene Angebot das bisher einzige mit einem Rating der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH. Beide Tarife erhielten Bestbewertungen.

Über die reine Kostenerstattung hinaus bietet die SDK Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten Dienstleistungspakete, die teils mit Externen erstellt werden. Die Spannweite reicht hier von Pflegeassistenz bis hin zu einem Gesundheits-Check-up, der in den Unternehmen der Versicherten mit einem Labor und einem Arzt vorgenommen wird.