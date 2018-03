Schwere Vorwürfe gegen die Neue Leben

12.3.2018 – Kunden, die ihr Widerrufsrecht geltend machen, würden von dem Versicherer irreführend informiert, behauptet die Verbraucherzentrale Hamburg und hat deshalb das Unternehmen abgemahnt.

Die Verbraucherzentrale Hamburg e.V. beschuldigt die Neue Leben Lebensversicherung AG, an Kunden, die ihre Lebens- oder Rentenversicherungen wegen einer fehlerhaften Widerspruchsbelehrung rückabwickeln wollen, ungerechtfertigt abzulehnen.

Als Gründe führe der Versicherer an, dass er inhaltlich und formell korrekt über Widerspruchsrecht und -frist informiert habe, dass der Anspruch bereits verjährt oder durch die vorangegangene Kündigung eines Vertrags kein Widerspruch mehr möglich sei.

Die Verbraucherzentrale Hamburg sieht darin eine Irreführung. „Die Ablehnungsschreiben, mit denen die Neue Leben ihre Versicherten abserviert, sind unsäglich“, schreibt deren Sprecher Christian Biernoth in einer Pressemitteilung.

Argumente durch den BGH widerlegt

Deshalb haben die Verbraucherschützer den Versicherer abgemahnt und eine Unterlassungserklärung bis zum 23. März verlangt. Falls die Frist erfolglos verstreichen sollte, wird eine Klage angekündigt.

„Mit unserer Abmahnung wollen wir diesem Geschäftsgebaren ein Ende bereiten, denn die Argumente des Versicherers sind durch Entscheidungen des Bundesgerichtshofs widerlegt“, sind die Verbraucherschützer überzeugt.

Die Widerspruchsbelehrung der betroffenen Verträge sei keinesfalls korrekt gewesen, denn es fehle in den Texten ein laut Bundesgerichtshof (BGH) notwendiger Hinweis darauf, dass zur Wahrung der Widerspruchsfrist das rechtzeitige Absenden des Widerspruches genügt. Betroffene Kunden hätten demnach sehr wohl ein Recht, ihren Lebens- oder Rentenversicherungs-Vertrag – auch nach längerer Zeit noch – rückabzuwickeln.

Unterschiedliche Ansichten zur Verjährung

„Die vermeintliche Verjährung wiederum, die der Versicherer ins Feld führt, trifft auf keinen einzigen der uns vorliegenden Fälle zu“, schreibt Biernoth.

Laut BGH werde erst mit der Erklärung eines Widerspruchs die dreijährige Verjährungsfrist in Gang gesetzt. Die Neue Leben aber habe beispielsweise in einem Ablehnungsschreiben an einen Versicherten behauptet, dass „Prämienzahlungen, die vor dem Jahr 2014 geleistet wurden, verjährt“ seien.

Die Verjährungsfrist von drei Jahren startete in diesem Fall jedoch erst 2017, da der betroffene Verbraucher in diesem Jahr seinen Widerspruch erklärt hatte, ist die Verbraucherzentrale überzeugt.

Die Neue Leben Lebensversicherung AG hatte seinerzeit teilweise falsch über das Widerspruchsrecht belehrt. Verbraucherzentrale Hamburg

Kündigung steht dem Widerspruch nicht entgegen

Ginge es nach dem Lebensversicherer, sollte die vorherige Kündigung eines Vertrags zum Erlöschen des Widerspruchsrechts führen, wird weiter kritisiert.

„Nach einem Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofs steht die vorangegangene Kündigung eines Vertrags dem späteren Widerspruch jedoch nicht entgegen“, hält Biernoth dagegen.

„Die Neue Leben Lebensversicherung AG hatte seinerzeit teilweise falsch über das Widerspruchsrecht belehrt“, schreiben die Verbraucherschützer. Das könne dazu führen, dass Versicherungskunden auch heute noch alten Verträgen widersprechen und diese rückabwickeln können. Sie erhielten in diesem Fall ihre eingezahlten Prämien plus Zinsen zurück.

Keine inhaltliche Stellungnahme der Neuen Leben

Die Neue Leben äußerte sich auf Anfrage des VersicherungsJournals zu dem Sachverhalt am Freitagnachmittag:

„Bisher kennen wir nur die Pressemitteilung der Verbraucherzentrale Hamburg. Die schriftliche Abmahnung liegt uns bisher nicht vor. Daher bitte ich Sie um Verständnis, dass wir noch keine Stellungnahme dazu veröffentlichen können.“

Nach Angaben der Verbraucherzentrale wurde die Abmahnung Freitagmorgen „vorab per Fax an die Neue Leben versandt und ist laut Sendebericht auch zugestellt worden“.