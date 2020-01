Schunck-Gruppe mit neuem Digitalisierungschef

21.1.2020

Die Oskar Schunck GmbH & Co. KG will ihre Digitalisierungs-Strategie bereichsübergreifend mit einem neuen „Leiter digitale Geschäftsentwicklung“ bündeln. Sven-Stephen Petersmarck (51) wird diese Position zum 1. April in der Geschäftsführung des Industrieversicherungs-Maklers besetzen.

WERBUNG

„Der Aufgabenbereich des Leiters digitale Geschäftsentwicklung umfasst die Gesamtkoordination zur Umsetzung der anspruchsvollen Digitalstrategie von Schunck, sowie den Aufbau und die Implementierung neuer digitaler Services und Geschäftsmodelle“, so das Unternehmen in einer Mitteilung.

Sven-Stephen Petersmarck (Bild: Fabian Helmich)

Petersmarck war bei der Firmengruppe bisher als Regionalleiter Süd tätig. Er wird diese Position zum 1. April an Peter Wachinger, Niederlassungsleiter München, übergeben. Zur Sicherung der Kundennähe soll Petersmarck auch weiter Kunden betreuen, um aus erster Hand die Bedürfnisse der Klientel in den Mittelpunkt der Digitalstrategie einfließen zu lassen, so der Versicherungsmakler.