Schon wieder ein Lebensversicherer weniger

8.9.2020 – Die Rheinland-Gruppe hat die Rheinland Lebensversicherung AG auf die Credit Life AG verschmolzen. Nach unternehmensangaben hat die Versicherungsaufsicht dies rückwirkend zum 1. Januar 2020 genehmigt.

Anfang September hatten die Stuttgarter Versicherungen mitgeteilt, dass die 2001 erworbene Tochter Plus Lebensversicherungs AG (VersicherungsJournal 12.6.2001) auf die Tochter Direkte Leben Versicherung AG verschmolzen wurde. Die entsprechende Eintragung ins Handelsregister sei im August 2020 erfolgt (2.9.2020).

Rheinland Leben auf Credit Life verschmolzen

Nur wenige Tage später hat es den nächsten Lebensversicherer erwischt. Die Rheinland Lebensversicherung AG wurde rückwirkend zum 1. Januar 2020 auf die Credit Life AG verschmolzen. Dies habe die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) jetzt genehmigt, so die Rheinland in einer auf den 31. August datierten, aber erst am Montag veröffentlichten Pressemeldung.

„Ziel der Fusion ist es, im Konzernverbund der Rheinland-Gruppe alle Kompetenzen rund um die Lebensversicherung zu bündeln und dadurch die Sparte zukunftsorientiert aufzustellen“, wird als Hintergrund mitgeteilt

Durch die Verschmelzung der Rheinland Leben mit der Credit Life AG entstehe eine große, finanzstarke Gesellschaft, die effizient und nachhaltig agieren könne. Alle Rechte und Pflichten seien auf die übernehmende Gesellschaft übergegangen.

Rheinland Leben: Bruttoprämien deutlich gesunken

Die Rheinland Leben schnitt in den letzten Auflagen des „M&M Rating LV-Unternehmen“ des Analysehauses Morgen & Morgen GmbH (M&M) jeweils mit nur einem Bewertungsstern („sehr schwach“) ab (17.10.2019, 18.10.2018, 19.10.2017, 20.10.2016, 22.10.2015).

Das Unternehmen sammelte 2019 im selbst abgeschlossenen Geschäft gebuchte Bruttobeiträge in Höhe von annähernd 47 Millionen Euro ein. Im Jahr zuvor waren es noch über 50 Millionen Euro, in den Jahren 2014 bis 2016 sogar jeweils über 60 Millionen Euro.

Deutlich rückläufiger Neuzugang

Auch der Neuzugang ist in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. 2015 waren es noch 9.158 neue Kontrakte mit einer Versicherungssumme von 118,8 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr betrug der Zugang 381 Stück mit einer Versicherungssumme von knapp 14,2 Millionen Euro.

Der Bestand an Hauptversicherungen nahm 2019 von rund 78.450 auf etwa 72.250 ab (minus circa acht Prozent). Zum Vergleich: Ende 2013 waren es noch annähernd 100.000. Hintergrund für die deutlichen Rückgänge seit dem Geschäftsjahr 2017 ist, dass die Gesellschaft seit dem zweiten Quartal 2016 nur noch Sterbegeld- und Kapitallebens-Versicherungen anbietet.

Zuletzt wurden „Produkte der privaten und betrieblichen Altersvorsorge [nur noch] für konzernfremde Kooperationspartner“ vertrieben. „Die sogenannten biometrischen Produkte, Risikoleben und Berufs-/ Erwerbsunfähigkeit, vermittelt der Rheinland-Außendienst an unseren konzerneigenen Risikoleben-Spezialisten Credit Life AG“, so das Unternehmen. Die vorstehenden Angaben entstammen den Geschäftsberichten, die auf dieser Internetseite heruntergeladen werden können.

Zahlen zur Credit Life

Die Credit Life steigerte die gebuchten Bruttoprämien von rund 105 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2016 auf 128,5 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Den Rückgang im Jahr 2019 um rund zehn Prozent begründet das Unternehmen damit, dass das Geschäft einer zwischenzeitlichen Konsolidierung unterzogen worden sei. Genannt werden auch „restriktivere“ Annahmerichtlinien vor allem im Italien-Geschäft.

Insgesamt hatte das Unternehmen Ende 2019 rund 667.000 Lebensversicherungs-Verträge im Bestand. Zwei Jahre zuvor waren knapp 648.200.

Große Unterschiede bei den SCR-Quoten

Die SCR-Quote inklusive Volatilitätsanpassung und Übergangsmaßnahmen der Rheinland Leben betrug im vergangenen Jahr 160,4 (2018: 140,7) Prozent. Dies ist dem Map-Report 915 – „Solvabilität im Vergleich 2010 bis 2019“ der Franke und Bornberg Research GmbH zu entnehmen (19.6.2020).

Eine niedrigere Quote weist nur die Frankfurt Münchener Lebensversicherung AG mit 150,8 (2018: 221,8) auf. Die Netto-SCR-Quote der Rheinland Leben lag 2019 bei 10,4 (22,6) Prozent.

Für die Credit Life wird eine Nettoquote von 336,4 (281,7) Prozent auswiesen. Der Branchenschnitt liegt bei 249,1 (269,6) Prozent.